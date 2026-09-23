Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Erdoğan aday olabilir mi? Anayasa Profesörü kritik süreyi işaret etti

Erdoğan aday olabilir mi? Anayasa Profesörü kritik süreyi işaret etti

Anayasa hukukçusu Prof. Dr. Şule Boyunsuz, YSK’nin 2023’teki kararının Erdoğan’ın yeniden adaylığı açısından hukuki bir yol bıraktığını belirtti. Boyunsuz’a göre kritik nokta, TBMM’nin seçimleri yenileme kararının ne zaman alınacağı.

Kaynak: Haber Merkezi
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Erdoğan aday olabilir mi? Anayasa Profesörü kritik süreyi işaret etti - Resim: 1

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeniden aday olup olamayacağına ilişkin tartışma sürüyor.

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Erdoğan aday olabilir mi? Anayasa Profesörü kritik süreyi işaret etti - Resim: 2

Cumhuriyet gazetesine konuşan Anayasa hukukçusu Prof. Dr. Şule Boyunsuz, YSK’nin 2023 seçimleri öncesindeki kararının hukuki sonuçlarına dikkat çekti.

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Erdoğan aday olabilir mi? Anayasa Profesörü kritik süreyi işaret etti - Resim: 3

Boyunsuz’a göre Erdoğan açısından yeni bir adaylık ihtimali, TBMM’nin seçimlerin yenilenmesine karar vermesi halinde gündeme gelebilir.

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Erdoğan aday olabilir mi? Anayasa Profesörü kritik süreyi işaret etti - Resim: 4

Anayasa’nın bir kişinin en fazla iki kez Cumhurbaşkanı seçilebileceğine ilişkin hükmüne rağmen, YSK’nin 30 Mart 2023 tarihli kararı Erdoğan’ın adaylığına yönelik itirazların reddedilmesini sağladı.

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Erdoğan aday olabilir mi? Anayasa Profesörü kritik süreyi işaret etti - Resim: 5

Boyunsuz, Cumhuriyet’e yaptığı değerlendirmede YSK’nin 2018 seçimlerini Cumhurbaşkanı ve TBMM seçimlerinin birlikte gerçekleştirildiği ilk seçim olarak kabul ettiğini belirtti.

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Erdoğan aday olabilir mi? Anayasa Profesörü kritik süreyi işaret etti - Resim: 6

Bu nedenle Erdoğan’ın birinci görev döneminin 24 Haziran 2018’de başladığı yönünde değerlendirme yapıldığını aktardı.

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Erdoğan aday olabilir mi? Anayasa Profesörü kritik süreyi işaret etti - Resim: 7

Boyunsuz, söz konusu gerekçeyle adaylık itirazlarının reddedildiğini söyledi. Bu yaklaşımın hukuken tartışmalı olduğunu ifade etti.

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Erdoğan aday olabilir mi? Anayasa Profesörü kritik süreyi işaret etti - Resim: 8

Boyunsuz, YSK’nin kararıyla Erdoğan açısından seçim döneminin 2018’den başlatıldığını, 2023 seçimlerinin ise ikinci dönem olarak kabul edildiğini belirtti.

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Erdoğan aday olabilir mi? Anayasa Profesörü kritik süreyi işaret etti - Resim: 9

Anayasa’nın 116. maddesi ile 6271 sayılı Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu’nun 3. maddesi, Cumhurbaşkanının ikinci döneminde TBMM’nin seçimlerin yenilenmesine karar vermesi halinde bir kez daha aday olmasına imkân tanıyor.

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Erdoğan aday olabilir mi? Anayasa Profesörü kritik süreyi işaret etti - Resim: 10

Kanunda, Cumhurbaşkanının ikinci döneminde Meclis tarafından seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi durumunda bir defa daha aday olabileceği açıkça düzenleniyor.

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Erdoğan aday olabilir mi? Anayasa Profesörü kritik süreyi işaret etti - Resim: 11

Boyunsuz, YSK’nin 2023 tarihli kararı esas alındığında Erdoğan’ın iki seçim hakkını kullanmış kabul edilmesine rağmen, TBMM’nin seçimleri beşte üç çoğunlukla yenilemesi halinde son bir adaylık hakkının gündeme gelebileceğini ifade etti.

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Erdoğan aday olabilir mi? Anayasa Profesörü kritik süreyi işaret etti - Resim: 12

Ancak bu ihtimal açısından seçim takviminin başlangıcı da önem taşıyor.

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Erdoğan aday olabilir mi? Anayasa Profesörü kritik süreyi işaret etti - Resim: 13

6271 sayılı Kanun’a göre oy verme günü, görev süresinin sona ermesinden önceki son pazar günü olarak belirleniyor.

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Erdoğan aday olabilir mi? Anayasa Profesörü kritik süreyi işaret etti - Resim: 14

Oy verme gününden geriye doğru 60 günlük süre hesaplanıyor ve bu sürenin ilk günü seçim başlangıç tarihi kabul ediliyor.

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Erdoğan aday olabilir mi? Anayasa Profesörü kritik süreyi işaret etti - Resim: 15

Kanunun 2. maddesi ise YSK’ye, gerekli durumlarda seçim sürecindeki süreleri kısaltarak belirleme yetkisi veriyor.

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Erdoğan aday olabilir mi? Anayasa Profesörü kritik süreyi işaret etti - Resim: 16

Boyunsuz’a göre bu nedenle konu yalnızca TBMM’nin seçimleri yenileme yetkisinin bulunup bulunmadığıyla sınırlı değil.

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Erdoğan aday olabilir mi? Anayasa Profesörü kritik süreyi işaret etti - Resim: 17

Seçim başlangıç tarihinin ardından bu yetkinin niteliğinin değişeceğine dikkat çeken Boyunsuz, seçimlerin yenilenmesine ilişkin sürecin 60 günlük seçim takvimi başlamadan önce işletilmesi gerektiğini belirtti.

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Erdoğan aday olabilir mi? Anayasa Profesörü kritik süreyi işaret etti - Resim: 18

Boyunsuz, YSK’nin 2023 tarihli kararının Erdoğan’ın 2023 seçimlerinde aday olmasını hukuken mümkün hale getirdiğini söyledi.

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Erdoğan aday olabilir mi? Anayasa Profesörü kritik süreyi işaret etti - Resim: 19

Bugün yürütülen yeniden adaylık tartışmasının da Anayasa’nın 101. maddesindeki iki dönem sınırından çok, Anayasa’nın 116. maddesi kapsamında TBMM’nin seçimleri yenileme yetkisinin kullanılıp kullanılmayacağı ve bunun hangi aşamada gerçekleştirileceği üzerinde yoğunlaştığını ifade etti.

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