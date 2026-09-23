Erdoğan aday olabilir mi? Anayasa Profesörü kritik süreyi işaret etti

Bugün yürütülen yeniden adaylık tartışmasının da Anayasa’nın 101. maddesindeki iki dönem sınırından çok, Anayasa’nın 116. maddesi kapsamında TBMM’nin seçimleri yenileme yetkisinin kullanılıp kullanılmayacağı ve bunun hangi aşamada gerçekleştirileceği üzerinde yoğunlaştığını ifade etti.