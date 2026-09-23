Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeniden aday olup olamayacağına ilişkin tartışma sürüyor.
Erdoğan aday olabilir mi? Anayasa Profesörü kritik süreyi işaret etti
Anayasa hukukçusu Prof. Dr. Şule Boyunsuz, YSK’nin 2023’teki kararının Erdoğan’ın yeniden adaylığı açısından hukuki bir yol bıraktığını belirtti. Boyunsuz’a göre kritik nokta, TBMM’nin seçimleri yenileme kararının ne zaman alınacağı.Kaynak: Haber Merkezi
Cumhuriyet gazetesine konuşan Anayasa hukukçusu Prof. Dr. Şule Boyunsuz, YSK’nin 2023 seçimleri öncesindeki kararının hukuki sonuçlarına dikkat çekti.
Boyunsuz’a göre Erdoğan açısından yeni bir adaylık ihtimali, TBMM’nin seçimlerin yenilenmesine karar vermesi halinde gündeme gelebilir.
Anayasa’nın bir kişinin en fazla iki kez Cumhurbaşkanı seçilebileceğine ilişkin hükmüne rağmen, YSK’nin 30 Mart 2023 tarihli kararı Erdoğan’ın adaylığına yönelik itirazların reddedilmesini sağladı.
Boyunsuz, Cumhuriyet’e yaptığı değerlendirmede YSK’nin 2018 seçimlerini Cumhurbaşkanı ve TBMM seçimlerinin birlikte gerçekleştirildiği ilk seçim olarak kabul ettiğini belirtti.
Bu nedenle Erdoğan’ın birinci görev döneminin 24 Haziran 2018’de başladığı yönünde değerlendirme yapıldığını aktardı.
Boyunsuz, söz konusu gerekçeyle adaylık itirazlarının reddedildiğini söyledi. Bu yaklaşımın hukuken tartışmalı olduğunu ifade etti.
Boyunsuz, YSK’nin kararıyla Erdoğan açısından seçim döneminin 2018’den başlatıldığını, 2023 seçimlerinin ise ikinci dönem olarak kabul edildiğini belirtti.
Anayasa’nın 116. maddesi ile 6271 sayılı Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu’nun 3. maddesi, Cumhurbaşkanının ikinci döneminde TBMM’nin seçimlerin yenilenmesine karar vermesi halinde bir kez daha aday olmasına imkân tanıyor.
Kanunda, Cumhurbaşkanının ikinci döneminde Meclis tarafından seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi durumunda bir defa daha aday olabileceği açıkça düzenleniyor.
Boyunsuz, YSK’nin 2023 tarihli kararı esas alındığında Erdoğan’ın iki seçim hakkını kullanmış kabul edilmesine rağmen, TBMM’nin seçimleri beşte üç çoğunlukla yenilemesi halinde son bir adaylık hakkının gündeme gelebileceğini ifade etti.
Ancak bu ihtimal açısından seçim takviminin başlangıcı da önem taşıyor.
6271 sayılı Kanun’a göre oy verme günü, görev süresinin sona ermesinden önceki son pazar günü olarak belirleniyor.
Oy verme gününden geriye doğru 60 günlük süre hesaplanıyor ve bu sürenin ilk günü seçim başlangıç tarihi kabul ediliyor.
Kanunun 2. maddesi ise YSK’ye, gerekli durumlarda seçim sürecindeki süreleri kısaltarak belirleme yetkisi veriyor.
Boyunsuz’a göre bu nedenle konu yalnızca TBMM’nin seçimleri yenileme yetkisinin bulunup bulunmadığıyla sınırlı değil.
Seçim başlangıç tarihinin ardından bu yetkinin niteliğinin değişeceğine dikkat çeken Boyunsuz, seçimlerin yenilenmesine ilişkin sürecin 60 günlük seçim takvimi başlamadan önce işletilmesi gerektiğini belirtti.
Boyunsuz, YSK’nin 2023 tarihli kararının Erdoğan’ın 2023 seçimlerinde aday olmasını hukuken mümkün hale getirdiğini söyledi.
Bugün yürütülen yeniden adaylık tartışmasının da Anayasa’nın 101. maddesindeki iki dönem sınırından çok, Anayasa’nın 116. maddesi kapsamında TBMM’nin seçimleri yenileme yetkisinin kullanılıp kullanılmayacağı ve bunun hangi aşamada gerçekleştirileceği üzerinde yoğunlaştığını ifade etti.