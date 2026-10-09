Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Erdoğan'ın açıklamalarından önemli başlıklar şöyle;

-Yasama süreçlerimiz, yargılama usullerimiz, hukuku tatbik etme biçimlerimiz ne kadar farklı olursa olsun, adalet dediğimizde hepimizin zihninde beliren düşünce, zannediyorum aynıdır. Adalet; haklıya hakkının teslim edilmesidir. Adalet; güçsüzün güçlüye ezdirilmemesidir. Adalet; mazlumu zalimden koruma kudretidir. Adalet; devletin üzerine bina edildiği temeldir. Bu yönüyle adalet, insanlığın ortak hedefi, ortak ideali, ortak mefkuresidir.

"KANUN ÖNÜNDE EŞİTLİĞİN GÖZARDI EDİLDİĞİ BİR YERDE ADALET OLMAZ"

-Adalet; devletin üzerine bina edildiği temeldir. Kanun önünde eşitliğin gözardı edildiği bir yerde adalet olmaz. Hak ve özgürlüklerin aşındığı bir yerde adalet ekendisine yer bulamaz.

-Birilerin odadaki fili görmese de mevcut hukukun yolunda olmadığını herkes biliyor. Uluslarası mahkemelerin verdiği kararlar uygulanamaz durumda. Bunları hamaset olsun diye söylemiyorum. Bunlar yüzleşmemiz gereken adı gerçekler. Neresinden tutsanız elinizde kalan bir sistem var.

AYRINTILAR GELİYOR...