Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde çiftçiler ile iftar programında önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan açıklamalarında çiftçilere müjdeleri de sıraladı.

'81 MİLYAR LİRALIK ÖDEME YAPACAĞIZ'

"6 Mart'tan itibaren 1 ay içinde 81 milyar lira destek ödemelerini çiftçilerimizin hesaplarına aktaracağız” diyen Erdoğan, “Hayırlı uğurlu olsun. Kuraklığa dayanıklı, besin değeri yüksek tuz çalısını da meralarımıza ulaştırıyoruz. Organize Sanayi Bölgeleri gibi organize tarım bölgesi yatırımlarımıza da son sürat devam ediyoruz. 14 organize tarım bölgesinde üretime başladık. Bu yıl 5 bölgede daha ilk kez üretime geçeceğiz" dedi.

KÜÇÜKBAŞ HAYVAN YETİŞTİRİCİLERİNE DE DESTEK

Küçükbaş hayvan yetiştiricilerine de müjde veren Erdoğan, "Bu hayvanlar için aylık 15 bin yıllık 180 bin lira bakım ve besleme desteğini biz karşılayacağız. Finansman için üreticilerimiz Ziraat Bankası'ndan faizsiz kredi kullanabilecek. Bu krediler 2 yıla kadar geri ödemesiz devamında 7 yıla kadar vade seçenekleri var. Üreticilerimizin alacakları küçükbaşların sigortasını 1 yıl biz karşılayacağız. Bu projede kadın ve genç üreticilerimize öncelik vereceğiz. Veteriner hekimlik, ziraat ve gıda mühendisliğinden yetişen gençlerimize öncelik sağlayacağız. Küçükbaş hayvancılığını desteklemek amacıyla 150 bin küçükbaşı üreticilerimize uygun şartlarda vereceğiz. Bu hayvanlar için aylık 15 bin TL besleme desteğini biz karşılayacağız" sözlerini sarf etti.

JANDARMA İCRALIK TRAKTÖRÜ DRONE İLE ARAMIŞTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çiftçiler için açıkladığı yeni destek paketlerinden sonra akıllara jandarma ekiplerinin icralık traktörü drone ile aradığı görüntüleri getirdi.



Geçtiğimiz aylarda bir köyde çiftçilik yapan, soğandan, patatesten büyük zarar gören Ö.D.’nin eski model otomobiline, bankaya olan icra borcu nedeniyle el konulmuştu. Yaşanan olayın ardından sıra traktörüne geldi. Vatandaş, jandarmanın geldiğini öğrenince traktörüne binip köyünden ayrılmıştı.

Jandarmaya, Ö.D’nin tarlada olabileceği söylendi ama hangi tarlada olduğu konusunda kimsenin bilgisi yoktu. Bunun üzerine Jandarma, traktörün bulunduğu yeri belirlemek, için dron uçurdu. Traktörün yeri bir türlü belirlenemedi.

Bölgedeki köylüler, artık köylere jandarma geleceği zaman, “Jandarma dronla geliyor” denildiğini ve icralık olan vatandaşların birbirine haber verdiği, tarlada çalışanlara da haber uçurulduğunu söyledi.