Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Haber Merkezi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çerkezköy-Kapıkule Hızlı Tren Hattı'nın ekonomiye birçok alanda katkı sunacağını söyledi. Erdoğan, hattaki seyahat süresinin 1 saat 30 dakikaya düşeceğini anlattı.

Erdoğan'ın açıklamalarından önemli satır başları şöyle;

-Hızlı tren ağımızı Çerkezköy'den Kapıkule'ye kadar ulaştırmış oluyoruz. Burada şunu da memnuniyetle ifade etmek isterim. Projemizin hizmete girmesiyle etkilerini geniş bir alanda göreceğimiz yeni bir dönem başlayacak. Halkalı-Kapıkule arasındaki seyahat süresi 4 saatten 1 saat 30 dakikaya düşecek. Yük taşıma süresi ise 8 saat 30 dakikadan 3 saat 30 dakikaya inecek. Demiryolu hattının kapasitesi yaklaşık 4 katına çıkacak.

-Projeyle birlikte Halkalı-Kapıkule yolcu seyahat süresi 4 saatten 1 saat 30 dakikaya düşecek. Mevcut kapasitesi dört katına çıkacak. Yıllık yolcu kapasitesi 600 binden yaklaşık 3 milyona, yıllık yük kapasitesi ise 1,5 milyon tondan 9,5 milyon tona çıkacak.

-Proje kapsamında Babaeski, Lüleburgaz, Büyükkarıştıran yeni istasyon binalarının yanında Kapıkule ve Edirne Gar binalarının tekrar yapımı da yer aldı.

-Ulaşıma harcadığımız para 355 milyar dolara ulaştı. YHT'nin uzunluğu 2 bin 604 km'ye çıkacak. Demiryolu yatırımlarımıza devam ediyoruz. 25 bin 590 km'ye çıkarmayı planlıyoruz.

-Ne ile meşgul olduğumuzu görüyorsunuz. Bizim gündemimizde sizlere hizmet etmek var.