Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu için bulunduğu New York'ta ABD'deki düşünce kuruluşlarının temsilcileriyle görüştü.
SETA'nın eş güdümünde gerçekleştirilen toplantı, Erdoğan'ın New York programı kapsamında düzenlendi. ABD'li düşünce kuruluşlarının temsilcilerinin yer aldığı buluşma basına kapalı yapıldı.
Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kapsamında ABD'deki temaslarını sürdürdüğü kentte düzenlenen toplantıya katılarak düşünce kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi.