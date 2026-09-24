Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu için bulunduğu New York'ta ABD'deki düşünce kuruluşlarının temsilcileriyle görüştü.

Erdoğan, ABD'li düşünce kuruluşu temsilcileriyle görüştü - Resim : 1

SETA'nın eş güdümünde gerçekleştirilen toplantı, Erdoğan'ın New York programı kapsamında düzenlendi. ABD'li düşünce kuruluşlarının temsilcilerinin yer aldığı buluşma basına kapalı yapıldı.

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Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kapsamında ABD'deki temaslarını sürdürdüğü kentte düzenlenen toplantıya katılarak düşünce kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi.