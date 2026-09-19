Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ABD ziyaretinin tarihi belli oldu. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Erdoğan’ın Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu genel görüşmelerine katılmak üzere 20-23 Eylül tarihlerinde ABD’de bulunacağını açıkladı.

Duran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Erdoğan’ın New York’ta gerçekleştirilecek BM 81. Genel Kurulu genel görüşmelerinin ilk günü olan 22 Eylül’de konuşma yapacağını bildirdi.

Genel Kurul görüşmeleri, “Güveni yeniden inşa etmek, dönüşümü yönetmek: Herkes için sonuç üreten bir Birleşmiş Milletler” temasıyla düzenlenecek.

Duran’ın açıklamasına göre Erdoğan, ziyaret kapsamında BM Genel Sekreteri’nin yanı sıra çeşitli ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirecek.

Erdoğan’ın ayrıca ABD’de yaşayan Türk vatandaşlarının temsilcileri, Türk-Amerikan iş çevreleri ve düşünce kuruluşlarının temsilcileriyle düzenlenecek çeşitli programlara katılması planlanıyor.