Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın davetiyle gerçekleştirilen buluşmada, Türk futbolunun önde gelen dört kulübünün başkanları bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile telefonda görüştüCumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile telefonda görüştüGündem

Dolmabahçe’de gerçekleşen görüşmenin gündemine ilişkin henüz ayrıntılı bir açıklama yapılmadı.

Erdoğan 4 büyük kulübün başkanıyla bir araya geldi - Resim : 2

Görüşmede Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ve Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan yer aldı.

Erdoğan 4 büyük kulübün başkanıyla bir araya geldi - Resim : 3

GÖRÜŞMENİN DETAYLARI MERAK EDİLİYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile dört kulüp başkanının gerçekleştirdiği görüşmenin ardından yapılacak açıklamalar bekleniyor.