Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın davetiyle gerçekleştirilen buluşmada, Türk futbolunun önde gelen dört kulübünün başkanları bir araya geldi.
Dolmabahçe’de gerçekleşen görüşmenin gündemine ilişkin henüz ayrıntılı bir açıklama yapılmadı.
Görüşmede Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ve Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan yer aldı.
GÖRÜŞMENİN DETAYLARI MERAK EDİLİYOR
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile dört kulüp başkanının gerçekleştirdiği görüşmenin ardından yapılacak açıklamalar bekleniyor.