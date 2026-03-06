Eski Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü futbolda bahis soruşturması kapsamında tutuklanmıştı.

Soruşturma sürecinde dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Erden Timur hakkında yürütülen “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” soruşturması kapsamında yeni bir gelişme yaşandı.

Soruşturma çerçevesinde Timur’un ortak olduğu ve sahibi bulunduğu şirketlere Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından kayyum atanmasına karar verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından karara ilişkin bir açıklama yapıldı.

"SORUŞTURMA TİTİZLİKLE DEVAM ETMEKTEDİR"

Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından şüpheli Erden Timur hakkında yürütülen "Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama" suçuna yönelik soruşturma kapsamında; Şüphelinin ortağı ve sahibi olduğu ve öncül suçlar kapsamında elde ettiği suç gelirlerinin aklanması faaliyetlerinde kullanıldığı değerlendirilen şirketlere ilgili Sulh Ceza Hakimliği kararı ile Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu kayyım olarak atanmıştır.

Soruşturma çok yönlü ve titizlikle devam etmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.