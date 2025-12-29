Futbolda bahis ve şike operasyonu gerçekleştirildi. İstanbul merkezli 11 ilde eş zamanlı gerçekleşen operasyonda yakalama, gözaltı, arama ve el koyma işlemleri yapılmıştı.

14 futbolcu, 1 TFF görevlisi 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti. Gözaltına alınanlar arasında Eski Galatasaray yöneticisi ve iş insanı Erden Timur da yer almıştı.

ADLİYEYE SEVKLER

Timur hakkında ise şüpheli finansal işlemler ve bahis hesapları tepsit edildiği başsavcılık açıklamasında belirtildi. Şüphelilerin emniyetteki ifade işlemlerinin gece yarısı itibarıyla tamamlandığı öğrenildi.

Erden Timur, Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız, TFF Dış İlişkiler ve Milli Takımlar İdari Direktörü Buğra Cem İmamoğlulları ve futbolcuların da bulunduğu şüpheliler adliyeye sevk edildi.

ERDEN TİMUR'UN EMNİYETTEKİ İFADELERİ

Timur'un emniyetteki ifadeleri ise ortaya çıktı. Timur'a emniyette 24 adet dairenin satışı soruldu. Timur şu cevapları verdi:

"Veysel ŞAHİN isimli şahıs, 2014 yılında 22 adet, 2015 yılında ise Davutpaşa/Zeytinburnu mevkiindeki Nef 13 projesinden 2 adet olmak üzere toplam 24 adet, her biri 57’şer metrekarelik gayrimenkul satın almıştır. Bu gayrimenkuller 26 ay taksitle alınmıştır.

Bu projeden o dönemde yaklaşık 1.000 daire sattık. Veysel ŞAHİN isimli şahsa yapılan satışlar da bu şekilde, ilgili satış yetkililerinin imzası ile gerçekleştirilmiştir. Kaldı ki 2014 ve 2015 yıllarında açık kaynaklarda Veysel ŞAHİN hakkında yasa dışı bahis veya başka bir suça ilişkin herhangi bir veri bulunmamaktadır. Kendisiyle ilgili suçlamalar kamuoyuna 2017 yılından sonra yansımıştır.

Bahse konu Veysel ŞAHİN isimli şahsın satın almış olduğu 24 daire, BTE Kağıthane Gayrimenkul Yatırım ve Ticaret adına kayıtlıdır. Satış vaadi sözleşmesi yapılan bu dairelerin tapu devri yapılmamıştır. Bunun nedeni, Veysel ŞAHİN hakkında adli tahkikat yürütüldüğü bilgisinin 2017 yılında tarafımıza İstanbul Emniyeti tarafından sözlü olarak bildirilmiş olmasıdır. Biz de o günden şirketi devrettiğimiz Mayıs 2023 tarihine kadar tapuları devretmedik. Şirketi devrederken de devralanlara bu durumu bildirdik.

Bildiğimiz kadarıyla tapular hâlen devredilmemiştir. Emniyet tarafından yapılan sözlü bilgilendirme uyarınca ciddi bir tazminat yükümlülüğü riski taşımamıza rağmen, yaklaşık 6 yıl boyunca, şirketi devredene kadar tapuları devretmedik. Tapu kayıtlarında görülecek bu husus, talep edildiğinde açıkça görülecektir. Bu konuya ilişkin tüm belgeleri ve sözleşme örneklerini avukatlarım ayrıca savcılığa sunacaktır.

Bazı günlerde günde 100–150 daire sattığımız projelerimizin de bulunduğu bir dönemden bahsediyoruz. Aynı projeden, aynı dönemde, toplu satış olarak bu alımdan daha fazla sayıda gayrimenkulün tek seferde satıldığı işlemler de olmuştur. Bu konuya ilişkin gerekli belgeler de avukatlarım tarafından dosyaya sunulacaktır.

Ekonomik konjonktürün bu dönemden daha kötü olduğu ileriki yıllarda bile iki günde 490’ın üzerinde daire satan bir firma olarak, kimin satın alma yaptığına dair şahsen bilgi sahibi olmam mümkün değildir. Bu rakamlarla ilgili noter belgeleri de avukatlarım tarafından dosyaya sunulacaktır.

Benim ve şirketimin, yapılan satışlarda alıcılar hakkında araştırma yapma gibi bir yasal zorunluluğu olmadığı gibi, sabıka kaydı isteme gibi bir imkânı da bulunmamaktadır. Ayrıca bu satışların yapıldığı dönemde, satın alımlara taraf olan BTE Kağıthane Gayrimenkul Yatırım ve Ticaret Şirketi’nin %62,5 hissesi Timur Gayrimenkul A.Ş.’ye, kalan %37,5 hissesi ise Nezih BARUT isimli şahsa aitti.

Satış vaadi sözleşmelerine taraf olan şirketin hesapları, Nezih BARUT’un şirketlerinin çalıştığı banka şubesinde açılmıştır. Yine şirketin mali müşavirliği, Nezih BARUT’un geçmişten beri çalıştığı mali müşavirler tarafından yürütülmüştür.”

NE OLMUŞTU?

Futbolda bahis ve şike operasyonu kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada MASAK'tan ve yasal bahis sitelerinden temin edilen veriler, açık kaynak araştırmaları, PFDK kararları, HTS analiz çalışmaları ve önceki iki operasyonda başkaca şüphelilerden ele geçen dijital eşyaların incelenmesi neticesinde deliller tespit edildiği aktarılmıştı. Açıklamada, bu deliller sonucunda, önceki iki operasyonda hakkında işlem yapılan tutuklu 1 şüpheli ile irtibatlı olan ve soruşturma konusu suç iddialarıyla bağlantılı şüpheli finansal işlemleri olduğu değerlendirildi. 7 şüphelinin, il müsabaka sonucunu etkileyecek şekilde 26 Ekim 2024'teki Kasımpaşa-Samsunspor futbol müsabakasına bahis oynayan 6 şüphelinin tespit edildiği belirtilmişti.

