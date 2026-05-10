Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan Galatasaray’ın eski Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, sarı-kırmızılı takımın şampiyonluğunun ardından cezaevinden Galatasaray camiasına mektup gönderdi.

“Nice şampiyonluklar yaşamış, nice zaferler kazanmış büyük Galatasaray taraftarı, büyük Galatasaray camiası...” sözleriyle başlayan Timur, Galatasaray’ın tarihi başarısında emeği bulunan başkandan yönetime, teknik ekipten futbolculara, kulüp çalışanlarından taraftarlara kadar herkese teşekkür etti.

"ÖZLEMLE KUCAKLIYORUM"

Mektubunda futbolculara özel bir parantez açan Timur, “Yılmadan, yorulmadan yoğun maç temposunda yüreğini ortaya koyan, zor dönemlerde birlik olan, tek vücut olan, birbirine sahip çıkan aslan kardeşlerim; buradan maalesef sizi arayamıyorum, yanınıza gelemiyorum ama hepinizi teker teker özlemle kucaklıyorum” ifadelerini kullandı.

Sarı-kırmızılı camiaya birlik mesajı veren Timur, hedefin Avrupa’da başarı olması gerektiğini belirterek, “Kızıl elmamız belli. Dört yıl önce ilk söylediğimiz şey hâlâ ilk günkü gibi hepimizin hatırında. Avrupa’da tekrar şampiyon olacağız” dedi.

SAĞDUYU ÇAĞRISI

Timur, şampiyonlukların ardından sorumluluğun da arttığını vurgulayarak taraftarlara sağduyu çağrısı yaptı.

“Üst üste şampiyonluklar gelince, taraftar olarak, camia olarak sorumluluğumuz daha da artıyor. Üzmeden, kırmadan, başkalarını da halinden anlayarak incinsin de incitmeyerek şampiyonlukları, başarıları birlikte büyütmeliyiz” ifadelerini kullandı.

Mektubunun sonunda Anneler Günü’nü de kutlayan Timur, “Başta eşim ve annem olmak üzere tüm annelerin Anneler Günü’nü yürekten kutluyorum” dedi.