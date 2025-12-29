"Futbolda bahis” soruşturması kapsamında cuma günü gözaltına alınan Galatasaray Sportif A.Ş. eski başkanvekili ve iş insanı Erden Timur, bugün savcılıkta verdiği ifadenin ardından tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

Aralarında 14 futbolcunun da bulunduğu toplam 21 şüphelinin de ifadelerinin tamamlanmasının ardından tutuklama talebiyle suç ceza hakimliğine sevk edildiği öğrenildi.

29 ŞÜPHELİDEN 4'Ü EMNİYETTEN SERBEST

Soruşturma kapsamında 26 Aralık’ta yapılan operasyonda gözaltına alınan 29 şüpheliden 4’ünün dosya kapsamındaki delil durumu nedeniyle emniyetteki ifadelerinden sonra serbest bırakıldığı aktarıldı.

3 KİŞİYE ADLİ KONTROL TALEBİ

Geri kalan 25 şüpheliden 3’ünün ise savcılık ifadelerinin tamamlanmasının ardından adli kontrol tedbiri talebiyle Sulh ceza hakimliğine sevk edildiği kaydedildi.

DOSYA TERÖRİZMİN FİNANSMAN VE AKLAMA BÜROSUNA AKTARILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Timur'un sevk yazsısında mevcut dosyanın Spor Suçları bürosundan alınarak, Terörizmin Finansmanı ve Aklama Bürosu'na devredildiğini açıkladı.

Başsavcılığın açıklaması şöyle:

“Şüpheli Erden Timur hakkındaki soruşturma İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Spor Suçları soruşturma bürosu tarafından yürütülmekte iken emniyet müdürlüğünden alınan ifadesi, Cumhuriyet Başsavcılığımızda alınan ifadesi ve tüm dosya kapsamı bir arada değerlendirildiğinde delil durumuna binaen görülen lüzum üzerine mevcut dosyadan tefrik edilmiş olup İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansman ve Aklama bürosuna aktarılmıştır.

Buradaki işlemlerden sonra şüpheli tutuklanması talebiyle Sulh ceza hakimliğine sevk edilmiştir.”