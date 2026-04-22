Gazeteci Enver Aysever, kendi YouTube kanalında yaptığı açıklamada Galatasaray’ın eski yöneticilerinden Erden Timur ile cezaevinde karşılaştığı bir diyaloğu paylaştı. Aysever, Timur’un süreçte kulüp yönetiminden yeterli destek görmediğini ifade ettiğini aktardı.

"GALATASARAY BENİM İÇERDE OLMAMDAN MEMNUN"

Aysever, Erden Timur ile cezaevinde tanıştıklarını söyleyerek, kendisine ‘Galatasaray’a çok hizmet ettin, size ilgi alaka gösterildi mi?’ diye sorduğunu belirtti. Erden Timur'un, ‘Galatasaray yönetimi benim burada olmamdan memnun gibi görünüyor. Bir kere yalandan geldiler sonra da beni ziyaret etmediler’ dediğini aktaran Aysever yaşanan konuşmayı tek tek çöyle anlattı:

ERDEN TİMUR KİMDİR VE GALATASARAY’DAKİ GÖREVİ

"Erden Timur, Galatasaray’da özellikle futbol yapılanmasında önemli rol üstlenen yöneticiler arasında yer aldı. Sportif AŞ Başkanvekilliği döneminde kulübün transfer politikasında aktif rol oynadı ve kadronun yeniden yapılanma sürecinde etkili isimlerden biri oldu.

AYRILIK SÜRECİNDE EN ÇOK KONUŞULAN İFADE: TUTUNACAK TÜM DALLARIM KIRILDI

Erden Timur, Galatasaray’daki görevinden ayrıldığı dönemde yaptığı açıklamada sürecin kendisi için oldukça yıpratıcı olduğunu vurgulamış ve şu ifadeyi kullanmıştı:

“TUTUNACAK TÜM DALLARIM KIRILDI VE BU NOKTAYA GELDİK”

Bu sözler, o dönem hem kulüp içindeki yönetim ilişkilerine hem de Timur’un kendisini yalnız hissettiği yönündeki yorumlara referans olarak gösterilmişti. Timur, ayrılık sürecini anlatırken Galatasaray’a olan bağlılığının kendisini görevde tuttuğunu da belirtmişti: “14 aydır dayanmamın tek nedeni Galatasaray.”

AYRILIK SÜRECİ NASIL HATIRLANIYOR?

Erden Timur’un ayrılığı, Galatasaray’da özellikle transfer politikası ve sportif yapılanma dönemine denk gelmişti. Görev süresi boyunca aktif rol oynayan Timur’un vedası, kulüp içinde hem sportif başarıların gölgesinde hem de yönetim içi dengeler açısından tartışmalı bir süreç olarak hatırlanmaya devam ediyor.

GALATASARAY DÖNEMİNDE YAPTIĞI TRANSFERLER VE SPORTİF PROJELER

Erden Timur’un Galatasaray’daki görev süresi boyunca kulüp kadrosuna birçok futbolcu dahil edildi. Bu dönemde Mauro Icardi, Dries Mertens, Lucas Torreira, Nicolo Zaniolo, Davinson Sánchez ve Wilfried Zaha transferleri gerçekleştirildi."