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Dağıtım programında konuşan Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Kara, sağlanan malzemelerin yalnızca bir yardım olmadığını belirterek, "Bu destekler, sizlere 'Yanınızdayız' mesajının somut bir göstergesidir. Sizler denize açılırken sadece kendi ailenizin geçimini sağlamıyor, aynı zamanda Erdemli’nin, Mersin’in ve ülkemizin bereketine katkı sunuyorsunuz." dedi.

Tarım ve hayvancılıkta olduğu kadar su ürünleri üretiminde de önemli bir yere sahip olan Mersin’de birçok aile yaşamını balıkçılıkla sürdürüyor. Erdemli Balıkçı Barınağı’nda faaliyet gösteren büyük ve küçük ölçekli tekneler de ilçenin ekonomisine katkı sağlıyor.

Erdemli Belediyesi tarafından hazırlanan proje kapsamında toplam 54 balıkçıya 646 adet ekipman hibe edildi. Düzenlenen törende yeşil ruhsat sahibi 44 küçük ölçekli tekneye toplam 440 karides ağı ile 88 fanya teslim edilirken, 10 trol balıkçısının her birine birer balya trol ağı verildi. Destekten yararlanan tüm balıkçılara ayrıca termal yağmurluk ve çizme de dağıtıldı.

Programda balıkçılarla bir araya gelen Belediye Başkanı Mustafa Kara, Mersin’in uzun kıyı şeridi, balıkçı barınakları, yetiştiricilik tesisleri ve ihracat potansiyeliyle Türkiye’nin önde gelen su ürünleri merkezlerinden biri olduğunu ifade etti. Erdemli’nin de köklü balıkçılık kültürü ve üretken insanlarıyla bu alanda önemli bir konuma sahip olduğunu belirten Kara, "Sizler 'Vira Bismillah' diyerek denize açılırken zorlu hava şartlarına karşı sizi koruyacak termal yağmurluklarınızın, çizmelerinizin ve en önemli çalışma aracınız olan sağlam ağlarınızın olmasını istedik." diye konuştu.

"Balık Ekmek Festivali düzenleyebiliriz"

Dağıtılan ekipmanların denizde karşılaşılan tüm zorlukları ortadan kaldırmayacağını dile getiren Başkan Kara, belediye olarak balıkçıların her zaman yanında olduklarını vurguladı. Kara, "Verdiğimiz ekipmanlar sadece bir destek değil, sizlere verdiğimiz değerin göstergesidir. Belediyemizin kapısı sizlere her zaman açık. İlerleyen süreçte Erdemli Balık Ekmek Festivali düzenleyerek balıkçılarımızın emeğini daha geniş kitlelere tanıtmayı, denizin bereketini vatandaşlarımızla buluşturmayı hedefliyoruz. Böylece çocuklarımız balıkçılığı yakından tanıyacak, misafirlerimiz de Erdemli’nin lezzetlerini keşfetme fırsatı bulacak." ifadelerini kullandı.

Destekten duyduğu memnuniyeti dile getiren balıkçılardan Ayşe Kaplan, verilen ekipmanların mesleklerini sürdürmeleri açısından önemli katkı sağlayacağını söyledi. Erdemli Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İsmail Taş da belediyenin desteğinin balıkçılar için değerli olduğunu belirterek Başkan Mustafa Kara’ya teşekkür etti.