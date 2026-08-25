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Kaynak: İHA

Erdek'in Düzler mevkisinde yer alan ve yörenin öne çıkan arkeolojik zenginlikleri arasında gösterilen Kyzikos Antik Kenti, yurt dışından gelen ziyaretçilerin odağı olmaya devam ediyor. Yunanistan çıkışlı gezi grubu, uzman rehberler eşliğinde antik yerleşimi turladı.

Saha gezisi kapsamında mimari kalıntıları yerinde gözlemleyen kafile, özellikle bölgenin sembolü sayılan Hadrian Tapınağı çevresinde incelemelerde bulundu. Turistler, tarihi alanın köklü geçmişi ile yürütülen kazı faaliyetlerine dair ayrıntılı bilgiler edindi.

M.S. 2. yüzyıl Roma mimarisinin en görkemli eserleri arasında gösterilen Hadrian Tapınağı, devasa boyutlarıyla öne çıkıyor. Alandaki kazılarda gün ışığına çıkarılan 1 metre 90 santimetre çapındaki Korinth tarzı sütun başlığı, Roma İmparatorluğu coğrafyasında bugüne kadar inşa edilmiş en büyük tapınak sütun başlığı olma unvanını taşıyor.

Hadrian Tapınağı'nın dışında amfitiyatro, nekropol ve çok sayıda anıtsal yapıyı bünyesinde barındıran Kyzikos Antik Kenti, sahip olduğu zengin kültürel mirasla hem yerli hem de yabancı seyahatseverleri kendisine çekmeyi sürdürüyor.