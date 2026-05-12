Olay, Erdek ilçesindeki bir şantiyede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, boş bir arsada başlatılan temel kazı çalışmaları sırasında, bitişikte bulunan 2 katlı binanın temelinde hasar oluştu. Yapının taşıyıcı sisteminin zarar görmesi üzerine bina büyük bir gürültüyle yan yattı.

Binanın riskli görülerek daha önceden tahliye edilmiş olması, olası bir can kaybı veya yaralanmanın önüne geçti.

Çevredeki vatandaşların büyük panik yaşamasına neden olan olayın ardından bölgeye AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Enkaz haline gelen ve yan yatan bina içerisinde ekipler tarafından yapılan detaylı kontrollerde, içeride kimsenin bulunmadığı teyit edildi.

Güvenlik güçleri, çevredeki vatandaşları uzaklaştırarak bölgeyi kordon altına aldı. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada şu detaylara yer verildi: Kazı sahasında ve zarar gören yapıda teknik ekipler inceleme başlattı. Olayın etkilediği veya etkileyebileceği komşu yapılarda tedbir amaçlı kontroller sürüyor. İnşaat firması ve kazı süreciyle ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.