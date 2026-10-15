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Kaynak: İHA

Balıkesir’in Bandırma ve Erdek ilçelerinde etkisini gösteren olumsuz hava koşulları, vatandaşların günlük yaşamını zorlaştırdı. Erdek’te şiddetli rüzgârın etkisiyle bir ağacın gövdesi kırılarak yol üzerine düştü.

Erdek Pazar Meydanı’nda dün gece yaşanan olayda, fırtınanın şiddetlenmesiyle ağacın gövdesi kırıldı. Yola savrulan gövde ve dallar, hem taşıt yolunun hem de kaldırımın bir bölümünde geçişi engelledi.

İlçelerde etkili olan yağış ve fırtına nedeniyle vatandaşlar güçlük yaşarken, olumsuz hava şartlarının bugün de devam etmesinin beklendiği bildirildi. Yetkililer, kuvvetli rüzgâr ve fırtınanın oluşturabileceği risklere karşı vatandaşların tedbiri elden bırakmaması gerektiğini belirtti.