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Kaynak: İHA

Erdek İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, halkın huzur ve güven ortamının kalıcı kılınması amacıyla son iki hafta boyunca denetim ve operasyonlarını sıkılaştırdı. Bu çalışmalar kapsamında, mahkemelerce farklı suçlardan ötürü haklarında arama kararı bulunan 29 şahıs kıskıvrak yakalanarak adli mercilere sevk edildi.

SİLAH VE MÜHİMMAT SESSİZLİĞİ: 7 GÖZALTI

6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkındaki Kanun kapsamında sokak suçlarının ve olası asayiş olaylarının önüne geçmek amacıyla yapılan aramalarda çok sayıda ruhsatsız silah ve mühimmat ele geçirildi. Bu bağlamda;

-3 adet ruhsatsız tabanca ve 1 adet havalı tabanca,

-3 adet ruhsatsız tüfek,

-754 adet tabanca fişeği ve 99 adet tüfek kartuşu ele geçirilirken, silahlarla bağlantılı 7 şüpheli yakalandı.

UYUŞTURUCU VE KAÇAK ALKOL OPERASYONU: 35 ŞÜPHELİ

İlçe genelinde zehir tacirlerine ve kaçakçılara yönelik yürütülen operasyonel faaliyetlerde ise narkotik ve kaçak kimyasallar ele geçirildi. Yapılan baskın ve aramalarda;

37,90 gram esrar, 10,35 gram bonzai, 76 adet sentetik ecza hapı, 1 esrar öğütücüsü, 2 uyuşturucu kullanma aparatı ve sahte/kaçak içki yapımında kullanılan 20 litre etil alkol ele geçirildi.

Narkotik ve kaçakçılık suçlarına karıştığı tespit edilen 35 şüpheli hakkında derhal adli işlem başlatıldı. Erdek İlçe Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, suç ve suçlu odaklarına karşı ilçenin dört bir yanında yürütülen kararlı mücadelenin kesintisiz olarak devam edeceğini vurguladı.