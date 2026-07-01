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Kaynak: İHA

Balıkesir'in Erdek ilçesinde üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazası can aldı. Kazada ağır yaralanan 43 yaşındaki Adil Oral, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. İki kişinin ise tedavisi sürüyor.

Kaza, Erdek ilçesine bağlı Düzler mevkisinde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenle üç aracın karıştığı zincirleme kazanın ardından bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Kazada yaralanan Adil Oral ile B.E. ve S.B., olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan iki çocuk babası Adil Oral, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Yaralı B.E. ile S.B.'nin hastanedeki tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

Hayatını kaybeden Adil Oral'ın bir hastanede personel olarak görev yaptığı ve aynı zamanda müzisyen olduğu belirtildi.