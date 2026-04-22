Erdek-Bandırma karayolu Tatlısu mevkiinde tek taraflı bir trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, G.Y. yönetimindeki 16 SN 161 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı.

ARAÇTA SIKIŞAN YARALILARI İTFAİYE KURTARDI

Kaza sonrası hurdaya dönen araçta bulunan sürücü G.Y. ile yolcular S.K. ve S.Ö. araç içerisinde sıkışarak yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine hızla itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin titiz çalışması sonucu sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerine teslim edildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edilen yaralıların tedavi altına alındığı öğrenildi. Güvenlik güçleri, kazanın çıkış nedenine ilişkin inceleme başlattı.