Yeniçağ Gazetesi
17 Ocak 2026 Cumartesi
İstanbul
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Magazin Erdal Tosun’un yürek burkan kararı yıllar sonra ortaya çıktı

Erdal Tosun’un yürek burkan kararı yıllar sonra ortaya çıktı

Usta oyuncu Erdal Tosun’un vefatının ardından, geride bıraktığı fedakârlık dolu bir karar gün yüzüne çıktı.

Hande Karacan Derleyen: Hande Karacan
Haberi Paylaş
Erdal Tosun’un yürek burkan kararı yıllar sonra ortaya çıktı - Resim: 1

2016 yılında diyaliz tedavisine gitmek üzereyken geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Erdal Tosun’un, tedavi süreci boyunca canlı vericiden organ nakline sıcak bakmadığı biliniyordu. Eski eşi İlknur Tosun ve henüz 19 yaşında olan kızıyla doku uyumu testlerinin yapılmasına dahi izin vermemesi, bu konudaki kararlılığını ortaya koydu.

1 12
Erdal Tosun’un yürek burkan kararı yıllar sonra ortaya çıktı - Resim: 2

Her diyaliz sonrası büyük bir yorgunluk yaşamasına rağmen bu tavrından vazgeçmeyen Tosun, yaşamını yıllarca makinelere bağlı şekilde sürdürdü. Sağlık durumunun ağırlığına karşın, ailesinin geleceğini riske atmak istememesi en çok konuşulan yönlerinden biri oldu.

2 12
Erdal Tosun’un yürek burkan kararı yıllar sonra ortaya çıktı - Resim: 3

Bir Demet Tiyatro’da canlandırdığı “Eyvah Necdet”, “Spartaküs Vedat”, “Ekmekçi Danyal” ve “İri Hikmet” karakterleriyle geniş kitlelerin hafızasına kazınan Erdal Tosun, oyunculuğunun yanı sıra insani duruşuyla da iz bıraktı.

3 12
Erdal Tosun’un yürek burkan kararı yıllar sonra ortaya çıktı - Resim: 4

9 Nisan 1963’te İstanbul’da dünyaya gelen Tosun, Yeşilçam’ın sevilen oyuncuları Sevim Tosun ve Necdet Tosun’un oğluydu. Eğitimini Beyoğlu Fındıklı Lisesi’nde tamamladıktan sonra Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nı kazandı. Mezuniyetinin ardından İstanbul Devlet Tiyatroları’nda görev aldı.

4 12
Erdal Tosun’un yürek burkan kararı yıllar sonra ortaya çıktı - Resim: 5

Sinemaya adımını Atıf Yılmaz’ın yönettiği ve 1982 yılında yayımlanan “Mine” filmiyle atan Tosun, bu süreci samimi bir dille anlatmış; mahallede geçen sıradan bir günün hayatının yönünü nasıl değiştirdiğini dile getirmişti.

5 12
Erdal Tosun’un yürek burkan kararı yıllar sonra ortaya çıktı - Resim: 6

Özel hayatında 1995 yılında İlknur Tosun ile evlenen Erdal Tosun’un bu evlilikten 1996 doğumlu Zeynep Kiraz adında bir kızı oldu. Çift, 20 yıl süren evliliklerinin ardından yollarını ayırdı.

6 12
Erdal Tosun’un yürek burkan kararı yıllar sonra ortaya çıktı - Resim: 7
7 12
Erdal Tosun’un yürek burkan kararı yıllar sonra ortaya çıktı - Resim: 8
8 12
Erdal Tosun’un yürek burkan kararı yıllar sonra ortaya çıktı - Resim: 9
9 12
Erdal Tosun’un yürek burkan kararı yıllar sonra ortaya çıktı - Resim: 10
10 12
Erdal Tosun’un yürek burkan kararı yıllar sonra ortaya çıktı - Resim: 11
11 12
Erdal Tosun’un yürek burkan kararı yıllar sonra ortaya çıktı - Resim: 12
12 12
Kaynak: Haber Merkezi
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Yazılım ve Tasarım: Bilgin Pro