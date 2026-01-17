2016 yılında diyaliz tedavisine gitmek üzereyken geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Erdal Tosun’un, tedavi süreci boyunca canlı vericiden organ nakline sıcak bakmadığı biliniyordu. Eski eşi İlknur Tosun ve henüz 19 yaşında olan kızıyla doku uyumu testlerinin yapılmasına dahi izin vermemesi, bu konudaki kararlılığını ortaya koydu.
Erdal Tosun’un yürek burkan kararı yıllar sonra ortaya çıktı
Usta oyuncu Erdal Tosun’un vefatının ardından, geride bıraktığı fedakârlık dolu bir karar gün yüzüne çıktı.Derleyen: Hande Karacan
Her diyaliz sonrası büyük bir yorgunluk yaşamasına rağmen bu tavrından vazgeçmeyen Tosun, yaşamını yıllarca makinelere bağlı şekilde sürdürdü. Sağlık durumunun ağırlığına karşın, ailesinin geleceğini riske atmak istememesi en çok konuşulan yönlerinden biri oldu.
Bir Demet Tiyatro’da canlandırdığı “Eyvah Necdet”, “Spartaküs Vedat”, “Ekmekçi Danyal” ve “İri Hikmet” karakterleriyle geniş kitlelerin hafızasına kazınan Erdal Tosun, oyunculuğunun yanı sıra insani duruşuyla da iz bıraktı.
9 Nisan 1963’te İstanbul’da dünyaya gelen Tosun, Yeşilçam’ın sevilen oyuncuları Sevim Tosun ve Necdet Tosun’un oğluydu. Eğitimini Beyoğlu Fındıklı Lisesi’nde tamamladıktan sonra Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nı kazandı. Mezuniyetinin ardından İstanbul Devlet Tiyatroları’nda görev aldı.
Sinemaya adımını Atıf Yılmaz’ın yönettiği ve 1982 yılında yayımlanan “Mine” filmiyle atan Tosun, bu süreci samimi bir dille anlatmış; mahallede geçen sıradan bir günün hayatının yönünü nasıl değiştirdiğini dile getirmişti.
Özel hayatında 1995 yılında İlknur Tosun ile evlenen Erdal Tosun’un bu evlilikten 1996 doğumlu Zeynep Kiraz adında bir kızı oldu. Çift, 20 yıl süren evliliklerinin ardından yollarını ayırdı.