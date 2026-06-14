Kaynak: ANKA

ANKA Ekonomi Koordinatörü Erdal Sağlam, yayımladığı Haftalık Ekonomi Analizi'nde piyasaların yakından takip ettiği enflasyon ve faiz beklentilerine dair çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Sağlam, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) rezervlerinin büyük oranda altına dayalı olması nedeniyle, küresel altın fiyatlarındaki düşüşün olası bir faiz indirimini geciktirebileceğini vurguladı.

ÖZEL SEKTÖRÜN ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜZDE 30'U AŞTI

Ekonomistlerin yıl sonu enflasyon tahminlerine değinen Sağlam, geçen yılın son iki ayında görülen yüzde 0,87 ve yüzde 0,89 gibi düşük aylık oranlara rağmen, 2026 yıl sonu enflasyonunun en iyimser senaryoda bile yüzde 28 seviyelerine inebileceğini belirtti. Piyasada genel beklentiler ve şirketlerin hazırlıkları ise çok daha yüksek rakamlara işaret ediyor. Ekonomistlerin iyimser tahmini yüzde 28 olurken, piyasa beklentisi yüzde 29 ve üzeri özel sektör bütçe hedefi yüzde 30 ve üzeri olarak kayıtlara geçti.

ALTIN FİYATLARI REZERVLERİ ERİTTİ

Enflasyonda yaşanabilecek kısmi gerilemelere rağmen Merkez Bankası'nın faiz indirim döngüsüne girmesinin önünde yeni engellerin belirdiğine dikkat çeken Sağlam, bu engellerin başında altın fiyatlarının geldiğini ifade etti. Türkiye'nin döviz rezervlerinin yaklaşık yüzde 65'inin altın bazında tutulması, küresel piyasalardaki altın fiyatı düşüşlerinin doğrudan Merkez Bankası bilançosuna eksi olarak yansımasına neden oluyor.

Sıcak para girişine rağmen rezervlerdeki erime rakamlarını şu şekilde gözler önüne serdi:

Yeni Döviz Girişi (8-13 Haziran): 3-4 Milyar Dolar

Brüt Rezerv (8 Haziran): 163 Milyar Dolar

Brüt Rezerv (12 Haziran): 154 Milyar Dolar

FAİZ İNDİRİMİ KARARI ALTININ SEYRİNE BAĞLI

Erdal Sağlam'ın analizine göre, Merkez Bankası'nın faiz indirim kararlarında rezervlerdeki değişim artık belirleyici bir rol oynuyor. Bu nedenle altın fiyatları, bundan sonraki Para Politikası Kurulu toplantılarında faiz kararları üzerinde eskisinden çok daha güçlü bir etkiye sahip olacak. Sağlam, "Altın fiyatları, rezerv etkisi nedeniyle, bundan sonraki faiz kararlarında eskisinden daha etkili olacak gibi gözüküyor. Çünkü rezervlerdeki değişim, faiz indirim kararlarında artık çok etkili oluyor. Dolayısıyla altın fiyatlarındaki gerileme devam eder, rezervler fazla artmazsa, o zaman Merkez Bankası faiz indirimlerini ötelemek zorunda kalabilir" dedi.