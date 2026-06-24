Türk televizyon tarihinin 'Bizimkiler', 'Yabancı Damat' ve 'Elveda Rumeli' gibi unutulmaz projelerinde rol alan usta sanatçı Erdal Özyağcılar'ın kızı Zeynep Özyağcılar, özel yaşamıyla ilgili içten paylaşımlarda bulundu. Hem oyunculuk hem de modern dans eğitmenliği yapan Özyağcılar, "Babama benzeyeni aramayı bıraktım" açıklamasıyla dikkatleri üzerine çekti.
Erdal Özyağcılar’ın kızından çok konuşulacak sözler: “Onun gibisi yok”
Usta sanatçı Erdal Özyağcılar'ın oyuncu ve dans eğitmeni kızı Zeynep Özyağcılar, özel hayatına dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Babasıyla olan güçlü bağını anlatan Özyağcılar, "Onu aramak sadece hayal kırıklığı getirir" diyerek dikkat çeken bir itirafta bulundu.Kaynak: Diğer
Zeynep Özyağcılar, "Babama benzeyeni aramayı bıraktım" sözleriyle gündem oldu.
Usta oyuncu Erdal Özyağcılar'ın hem oyunculuk yapan hem de modern dans eğitmenliğiyle ilgilenen kızı Zeynep Özyağcılar, katıldığı bir programda özel yaşamına dair içten paylaşımlarda bulundu.
Sahne performansları ve sanatçı kimliğiyle adından söz ettiren Zeynep Özyağcılar, ailesinin gölgesinde kalmayıp kendi çizdiği yolda yürüdüğünü ifade ederek hem eğitim hem de sahne projelerine devam ettiğini aktardı.
Dans, oyunculuk ve koreografi alanlarında uzun süredir aktif bir kariyer sürdüren Özyağcılar, "Babama benzeyeni aramayı bıraktım" açıklamasıyla tüm dikkatleri üzerine topladı.
Özyağcılar, şunları söyledi:
"Babam çok başka. Onun döneminin her şeyi başka, erkekleri başka, sevgisi başka. Şu anda onu aramak sadece hayal kırıklığı getirir. Genelde ünlü isimlerin çocuklarıyla yaşadığı kavgaları ya da kötü ilişkileri duyuyoruz. Ama benim babam önce insandır, sonra babadır."
Diğer taraftan Erdal Özyağcılar, kendisiyle aynı mesleği paylaşan oyuncu eşi Güzin Özyağcılar ile 50 yılı aşkın bir süredir huzurlu bir evlilik yürütüyor.