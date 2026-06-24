Erdal Özyağcılar’ın kızından çok konuşulacak sözler: “Onun gibisi yok”

Özyağcılar, şunları söyledi:

"Babam çok başka. Onun döneminin her şeyi başka, erkekleri başka, sevgisi başka. Şu anda onu aramak sadece hayal kırıklığı getirir. Genelde ünlü isimlerin çocuklarıyla yaşadığı kavgaları ya da kötü ilişkileri duyuyoruz. Ama benim babam önce insandır, sonra babadır."