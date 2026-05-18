Sözcü TV ekranlarında canlı yayına katılan ünlü ekonomist Erdal Özel, altın piyasasındaki son gelişmeleri değerlendirerek yatırımcılara kritik uyarılarda bulundu.
Yıl sonu gram altın için herkesi şaşırtan rakamı verdi: Canlı yayın bir anda buz kesti
Ünlü ekonomist Erdal Özel, altın piyasasındaki sert dalgalanmaları değerlendirerek yatırımcılara hayati tavsiyelerde bulundu. Mayıs ayı için yaptığı 8 bin TL’lik gram altın tahmininin tuttuğunu hatırlatan Özel, yıl sonu için 10 bin TL hedefini açıklayarak çıtayı yükseltti.Derleyen: Gülsüm Hülya Sundu
Gram altın için hem kısa hem de uzun vadeli projeksiyonlarını paylaşan Özel, yıl sonu için iddialı bir rakam telaffuz etti.
Piyasalardaki dalgalanmaların geçici olduğunu belirten Erdal Özel, daha önce yaptığı öngörülerin gerçekleştiğini hatırlatarak şu ifadeleri kullandı:
"Benim altın tahminlerimi net şekilde söyleyeyim: Mayıs ayı içerisinde gram altında 8.000 lira seviyelerinin görüleceğini söylemiştim. Bu rakamı gördük, ardından fiyatlar yeniden aşağı yönlü bir gevşeme yaşadı. Şimdi ise yeni hedefi açıklıyorum; ben bu yıl sonu içinde gram altının 10.000 lira sınırını göreceğini düşünüyorum."
Anlık fiyat hareketlerinin ve piyasadaki yüksek volatilitenin (oynaklığın) yatırımcıda panik yaratmaması gerektiğini vurgulayan ünlü ekonomist, altının kaderinin değişeceğini belirtti. Yatırımcılara stratejik tavsiyelerde bulunan Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Yatırımcılara kesinlikle kısa vadeli pozisyon almamalarını tavsiye ediyorum.
Bu sürecin sonunda kazançlı çıkmak için minimum 5 yıllık projeksiyonlarda kalmaya, yani uzun vadeli düşünmeye özen gösterin.
Uzman isim, altının her dönemde olduğu gibi uzun vadede güvenli liman olma özelliğini koruyacağını ve sabırlı olan yatırımcının kazanacağını belirterek konuşmasını noktaladı.
NOT: Bu haberde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi vermemektedir.