Erdal Beşikçioğlu ve CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol, Etimesgut Belediyesi önünde "yolsuzluk" haberleriyle ilgili basın açıklaması yaptı. Beşikçioğlu, haberlerin belediye meclis üyelerini hedef aldığını ifade ederek bilinçli bir algı oluşturma çabası olduğunu belirtti.

Beşikçioğlu, CHP'li belediye meclis üyelerinin iddialarıyla ilgili hukuki haklarını kullandığını ifade ederek şu açıklamayı yaptı:

"Etimesgut Belediyesi şeffaflık, hesap verebilirlik ve hukuk devleti ilkelerine bağlı bir yerel yönetim anlayışıyla faaliyetlerini sürdürmekte tüm hizmet ve işlemlerini kamu denetim organlarının gözetimine açık mevzuata uygun ve şeffaf bir biçimde yürütmektedir. Söz konusu gazetenin halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ve iftira suçunun unsurlarını içeren beyanlarının kurumsal itibarımızı zedelemeye yönelik ideolojik söylemlerden ibaret olduğu açıktır.

Ayrıca ilgili yayın kuruluşunun bu asılsız suçlamalar hakkında tekzip ve düzeltme yükümlülüğünü ivedilikle yerine getirmesi beklenmektedir. Belediyemiz Etimesgutlu hemşerilerimizin gösterdiği teveccühe layık olma sorumluluğuyla şeffaf ve sosyal belediyecilik anlayışıyla hizmetlerini yerine getirmeye devam edecektir.

'YASALARIN EŞİT UYGULANMASINI İSTİYORUZ'

CHP İl Başkanı Ümit Erkol da ülkede kurulan ikili düzenin her alanda karşılarına çıktığını savundu:

İktidardan yanaysanız size ayrı bir hukuk uygulanıyor. Muhalifseniz ya da iktidarın herhangi bir uygulamasını eleştiren taraftaysanız size ayrı bir hukuk uygulanıyor. Bu sokaktaki vatandaşa da böyle uygulanıyor. Belediyede de böyle uygulanıyor. Cumhuriyet Halk Partili belediyelerden müfettişler çıkmıyor. Neredeyse müfettişlere makam odaları tahsis edildi.

İktidardan belediyelere gelen giden yok. Bundan rahatsızız. Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına tüm yurttaşların bağlı olmasını istiyoruz. Türkiye Cumhuriyeti yasalarının da herkese eşit ve adil uygulanmasını istiyoruz. Başka da hiçbir talebimiz yok”

CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol de asılsız suçlamaların belediye başkanlarını yıldıramayacağını ifade etti.