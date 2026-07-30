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Kaynak: Haber Merkezi

Etimesgut Belediye Başkanı ve oyuncu Erdal Beşikçioğlu'nun gözaltına alınması, başrolünde yer aldığı "Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikâyesi" dizisinin geleceğiyle ilgili soru işaretlerini beraberinde getirdi. Yaşanan hukuki sürecin projeyi nasıl etkileyeceği tartışılırken, dizinin çekim takvimine dair kritik bir bilgiye ulaşıldı.

ÇEKİMLER SÜREÇTEN ÖNCE BİTTİ

Oda TV'de yer alan habere göre, belediye başkanlığı görevi ile oyunculuk kariyerini eş zamanlı yürüten Beşikçioğlu'nun, yeni sezon çekimleri için kamera karşısındaki mesaisini gözaltı kararından önce tamamladığı ortaya çıktı. Yapım ekibinin planlanan takvime sadık kalarak dördüncü sezon çekimlerini bitirdiği ve projenin kurgu (post prodüksiyon) aşamasına geçtiği öğrenildi.

YAYIN TARİHİ İÇİN GÖZLER HBO MAX'TE

Daha önce üç sezonu geride bırakan fenomen yapım, dördüncü sezonuyla yine HBO Max ekranlarında izleyiciyle buluşacak. Çekimlerin eksiksiz tamamlanmış olması sebebiyle yayın takviminde bir aksama yaşanıp yaşanmayacağına ilişkin nihai kararı yayıncı platform verecek. Dizinin takipçileri şimdi HBO Max’ten gelecek resmi yayın tarihi açıklamasını bekliyor.

NE OLMUŞTU?

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü "rüşvet" soruşturması kapsamında aralarında Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da bulunduğu 52 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında belediye başkan yardımcılarının da olduğu bildirildi.