Kayseri Büyükşehir Belediyesinin Erciyes Kış Sporları ve Turizm Merkezi Projesi ile kış turizminin vazgeçilmez adreslerinden biri haline gelen ve profesyonel anlamda ilk olarak 2011-2012 sezonunda hizmet vermeye başlayan Erciyes Kayak Merkezi'ne gelen ziyaretçi sayısı her sene artış gösteriyor.

Deprem ve Kovid-19 salgını gibi nedenlerden bazı sezonlar ziyaretçi sayısında düşüş gösteren merkezde, bu yılların dışında turist sayısı her sene artmaya devam etti.

Bu sezonu da dolu dolu geçiren Erciyes, daha sezon kapanmadan 3 milyon 300 bin ziyaretçi sayısıyla tüm zamanların rekorunu kırdı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç,Erciyes'te gerçekleştirilen projenin kente büyük değer kattığını söyledi.

Erciyes'in bugünlere gelebilmesi için çok sayıda kişinin emek verdiğini vurgulayan Büyükkılıç, "Biz de göreve geldiğimiz günden beri üzerine koyarak ilerlemeye çalışıyoruz. Tanıtımına çok önem veriyoruz. Yeni destinasyonlar oluşturuyoruz." dedi.

Büyükkılıç, Erciyes Kayak Merkezi'nin birçok ulusal ve uluslararası güvenlik sertifikasının bulunduğuna dikkati çekerek, tercih edilmesindeki en önemli etkenlerden birinin de bu olduğunu ifade etti.

Erciyes'in dört mevsim hizmet verebilmesi için ellerinden geleni yaptıklarını belirten Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Kış sporları konusunda dünyada önde gelen bir derginin yaptığı sıralamanın ilk 25'inde Türkiye'den sadece Erciyes Kayak Merkezi bulunuyor. Havalimanından 20 dakikada kayak merkezine ulaşabiliyorsunuz. Şu anda dağda 20'nin üzerinde otel hizmet veriyor, yapımı devam edenler de var. 18 Aralık'ta başladığımız sezonda, bugüne kadar 3 milyon 300 bin civarında ziyaretçi Erciyes'e geldi. Hem yurt içi hem de yurt dışından milyonlarca insanı burada ağırladık. Brezilya'dan bile kayak yapmaya gelenler oldu. Savaş dolayısıyla Rusya'dan ve Ukrayna'dan direkt uçuşlar yok ancak İstanbul aktarmalı uçuşlarla yine bu bölgeden misafir ağırlıyoruz."

Erciyes Kayak Merkezi'nde 2011-2012 kayak sezonundan itibaren yıllara göre ziyaretçi sayısı şöyle oluştu: