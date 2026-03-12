Yeniçağ Gazetesi
Erciyes'te sezon bitmeden ziyaretçi rekoru

Erciyes’te sezon bitmeden ziyaretçi rekoru

Kayseri’deki Erciyes Kayak Merkezi, 2025-2026 kış sezonunda 3 milyon ziyaretçi hedefini sezon tamamlanmadan aşarak önemli bir başarıya imza attı.

Abdullah Kerzi
3 milyon ziyaretçi aşıldı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamaya göre, Türkiye’nin önde gelen kış turizm merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi bu sezon ziyaretçi sayısında rekor seviyeye ulaştı.

Merkez, 2025-2026 kış sezonunda hedeflenen 3 milyon ziyaretçi sayısını sezon bitmeden geçmeyi başardı.

Dünya standartlarında tesisler

Erciyes AŞ tarafından işletilen kayak merkezi, 19 mekanik tesis, 41 kayak pisti ve toplam 112 kilometrelik pist uzunluğuyla hizmet veriyor.

Teleferik hatlarının 3 bin 400 metre rakıma kadar ulaştığı merkez, modern altyapısı ve güvenli pistleriyle yerli ve yabancı turistlere dünya standartlarında kayak imkânı sunuyor.

Tatilde kayakseverleri bekliyor

Kar kalınlığının 2 metreyi aştığı Erciyes’te mart ayında güneşli hava koşulları kayak için elverişli ortam oluşturuyor.

Merkez, ara tatil ve Ramazan Bayramı döneminde de yoğun ziyaretçi ağırlamaya hazırlanıyor.

Kar voleybolu turnuvası düzenlenecek

Öte yandan Erciyes Kayak Merkezi’nde 14 Mart’ta Tekir Kapı bölgesinde kar voleybolu etkinliği düzenlenecek.

Merkez, sezonun son döneminde de çeşitli etkinliklerle kayakseverleri ağırlamayı sürdürecek.

Kaynak: AA
