Kayseri’de Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) İl Müdürlüğü koordinasyonunda Erciyes Kayak Merkezi’nde çığ tatbikatı gerçekleştirildi.

Tatbikata Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE), Jandarma Arama Kurtarma (JAK), itfaiye, polis, sağlık ekipleri, Kızılay ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının da aralarında bulunduğu 17 kurumdan toplam 171 personel katıldı.

Senaryo gereği çığ altında kalan 13 kişi için ihbarın ardından bölgeye çok sayıda ekip ile kurtarma köpekleri sevk edildi. Arama tarama çalışmaları sonucunda 11 kişi yaralı olarak kurtarılırken, 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Tatbikatta 27 araç, 3 kar motoru ve bir amfibik araç görev aldı.

KOORDİNASYON VE KAPASİTE VURGUSU

Tatbikatın ardından açıklama yapan Vali Yardımcısı Erkan Kaçmaz, Kayseri’nin afetlere karşı kapasitesini artırmaya yönelik çalışmaların sürdüğünü belirtti. Geçen yıl ilki yapılan çığ tatbikatının bu yıl ikincisinin düzenlendiğini ifade eden Kaçmaz, tüm paydaş kurumların katılımıyla başarılı bir organizasyona imza atıldığını söyledi.

AFAD İl Müdürü Rifat Genç de tatbikatın geniş kapsamlı planlandığını ve kurumlar arası koordinasyonun üst seviyeye çıkarılmasının hedeflendiğini kaydetti. Genç, afet yönetim merkezi çadırında çalışmaların canlı olarak takip edildiğini vurguladı.

Erciyes AŞ Genel Müdürü Zafer Akşehirlioğlu ise Kayseri Büyükşehir Belediyesinin yatırımlarıyla Türkiye’nin önemli kış turizm merkezlerinden biri haline gelen Erciyes’te başarılı bir tatbikat gerçekleştirildiğini ifade etti.