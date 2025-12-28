Kar yıl yine İstanbul'u 'pas' geçti. Erciyes Kayak Merkezi, toplam 112 kilometrelik pist uzunluğu, 41 farklı kayak pisti ve 19 mekanik tesisi ile kışı özleyen vatandaşları kar ile buluşturdu. Turistler tarafından yoğun ilgi göres tesis Türk misafirlerini de ağırlıyor.

Kayak yapmak için bölgede olduğunu ifade eden Aysu Erdönmez, “İstanbul’dan geliyorum. 4 günlüğüne geldim. Erciyes’i çok güzel buldum. İlk defa geliyorum. Normalde Erzurum’a, Bursa’ya, Kartalkaya’ya gidiyoruz. Fakat orada daha pistler açılmamıştı. O yüzden burayı tercih ettik. Bu zamanda ancak burası açıktı. Çok beğendim. Kar çok güzel, kayılabiliyor. Ortam çok güzel. Fiyat konusunda da çok uygun. Seneye de gelmek istiyorum. Herkesi Erciyes’e bekleriz” dedi.