Türkiye’nin farklı şehirlerinden Kayseri’ye gelen dağcılar, yoğun tipi ve sert rüzgar sebebiyle zirveye ulaşamadan geri dönmek zorunda kaldı.

Türkiye Dağcılık Federasyonu ile Dağcılık İl Temsilciliği koordinasyonunda gerçekleştirilen etkinliğe 86 sporcu katıldı. Dağcılar, Erciyes Dağ Evi Kamp Alanı’nda toplandıktan sonra gece saat 03.30’da zirve yürüyüşüne başladı.

Yaklaşık 3 bin 600 metre yüksekliğe kadar çıkan ekip, etkisini artıran soğuk hava, kuvvetli rüzgar, yoğun sis ve tipi nedeniyle tırmanışı sürdüremedi. Yapılan değerlendirmelerin ardından güvenlik gerekçesiyle dönüş kararı alındı.

Dağcılık İl Temsilcisi İsmail Yılmaz, sporcuların güvenliğinin her şeyden önemli olduğunu vurgulayarak, dağcılıkta cesaret kadar doğru zamanda doğru karar verebilmenin de büyük önem taşıdığını ifade etti. Yılmaz, zirvenin her zaman orada olduğunu ancak asıl önemli olanın sporcuların sağ salim evlerine dönebilmesi olduğunu söyledi.

Sis altında kontrollü şekilde inişe geçen dağcılar, faaliyetlerini sorunsuz biçimde tamamladı.