Kaynak: İHA

Kayseri’de yer alan Hürmetçi Sazlığı, Erciyes Dağı’nın hemen yanı başında her mevsim ayrı bir doğal güzelliğe ev sahipliği yapıyor. Bölgenin en dikkat çekici simgelerinden olan özgür yılkı atları, özellikle akşam saatlerinde doğaseverler ile fotoğraf meraklılarının ilgi odağı olmaya devam ediyor.

Dünyanın ve Türkiye'nin dört bir yanından kente gelen ziyaretçiler, günün son ışıklarıyla birlikte büyüleyici bir manzarayı yerinde takip ediyor. Akşam saatlerinde yüzlerce atın bir arada dört nala koşmasıyla yükselen toz bulutları, gökyüzündeki kızıl renklerle birleşerek seyrine doyumsuz sahneler oluşturuyor.

Kartpostalları aratmayan bu eşsiz doğa olayı, fotoğraf tutkunlarına muazzam kareler yakalama imkanı sunarken; havadan çekilen dron görüntüleri de yaşanan görsel şölenin tüm ihtişamını gözler önüne seriyor. Bölgeyi ziyaret eden turistler, Erciyes’in gölgesinde doğanın ritmine tanıklık ederek Kayseri anılarına yenilerini ekliyor.