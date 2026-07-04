Erciyes’in 5 asırlık mirası: 300 gizli kuyu yazı kışa çeviriyor

Kar kuyusu geleneğinin yeni neslin devam ettiremeyeceğini de belirten Gengeç, “Arkadaşlarımızın hepsi buraya kar almaya geliyorlar. Bu böyle Kayseri’ye ilk kar yağana kadar devam edecek. Bu seneki kar harika bir kardı. Bu kadar güzel karda hiç yağmadı. Bu sene şahane bir karımız oldu. Yazın bu suyla mutlaka serinliyoruz. Pekmezli olarak sevenler pekmezle yiyor. Biz en çok ayranını yaparız. Bu suyla yapılan çay berrak olur. Harika bir çay olur. Güzel bir geleneğimiz. Devam ettiriyoruz. Gelecek neslin devam ettirip ettirmeyeceğini bilmiyoruz. Ama bizim ekiplerden devam ettiren 5-10 kişi var. Biz artık galiba son nesiliz. Bu geleneğin arkasından birilerinin geleceğini tahmin etmiyoruz. Bu, 400-500 yıllık bir gelenek. Bu geleneği çocuklarımızda, gelecek nesillerde devam ettirsin isterim. Biz, yaparlarsa bundan daha da memnun oluruz. Burayı merak edenler gelsinler. Buyursunlar bekliyoruz. Ayranımız, pekmezimiz var. Bitene kadar götürsünler. Kar bedava. 11’inci aya kadar karımız bulunur. Ebemizin, dedemizin, ecdadımızın ve Hacılarlıların hayrına bitene kadar götürebilirler. Tamamen burası sebil diyebiliriz” ifadelerini kullandı.