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Dünya çapında en fazla bilimsel makale üretimine imza atmış olan 3.500 yükseköğretim kurumu, URAP tarafından çok sıkı bir akademik incelemeye tabi tutuldu. Üniversiteler; Makale Sayısı, Atıf Sayısı, Toplam Bilimsel Doküman Sayısı, Toplam Yayın Etkisi, Toplam Atıf Etkisi ve Uluslararası İş Birliği olmak üzere 6 temel akademik üretkenlik kriterine göre puanlanarak en başarılı ilk 3 bin kurum listelendi.

Gelişmiş araştırma altyapısıyla dikkat çeken Erciyes Üniversitesi, URAP 2025-2026 Dünya Sıralaması’nda büyük bir sıçrama gerçekleştirdi. Akademik puanını geçen yıla oranla 5,58 puanlık net bir artışla 282,27 puana ulaştıran ERÜ, dünya üniversiteleri genel sıralamasında 996. sıraya yerleşti. Üniversite, bu performansıyla Türkiye'deki köklü eğitim kurumları arasında da 15. sırada yer bularak gücünü kanıtladı.

27 BASAMAK BİRDEN YÜKSELDİ

Erciyes Üniversitesi, bir önceki yıl küresel ölçekte elde ettiği 1023. sıradaki konumunu geride bırakarak tam 27 basamak birden yükselme başarısı gösterdi. Üniversitenin bu küresel tırmanışında özellikle; bilimsel çalışmaların niteliğini ortaya koyan Atıf Sayısı, Toplam Yayın Etkisi ve Toplam Atıf Etkisi gibi doğrudan kalite odaklı göstergelerde elde edilen kayda değer artışlar lokomotif rolü üstlendi.

Elde edilen bu somut başarı, Erciyes Üniversitesi'nin son yıllarda özellikle nitelikli araştırma projelerine, bilimsel yayın kalitesine ve uluslararası atıf performansını artırmaya yönelik yürüttüğü stratejik ve kararlı çalışmaların net bir meyvesi olarak kayıtlara geçti.