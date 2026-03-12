Türkiye'nin önde gelen kayak merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi, 2025-2026 kış sezonunda büyük bir başarıya imza attı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin yatırımları sayesinde dünya standartlarında bir kış turizm merkezi haline gelen Erciyes, sezon bitmeden 3 milyon ziyaretçi hedefini aşarak rekor kırdı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kar kalınlığının 2 metreyi geçtiği pistler ve modern tesisler, özellikle ara tatil ile Ramazan Bayramı döneminde kayak tutkunlarını ağırlamaya hazır.

Merkez, bugüne kadarki en yüksek ziyaretçi sayılarından birine ulaşarak dikkat çekti.Erciyes AŞ tarafından işletilen kayak merkezi, 19 mekanik tesis, 41 kayak pisti ve toplam 112 kilometrelik pist uzunluğuyla hizmet veriyor.

Teleferik hatları 3 bin 400 metre rakıma kadar uzanıyor; modern altyapısı ve güvenli pistleriyle hem yerli hem de yabancı turistlere kaliteli kayak deneyimi sunuyor.Mart ayındaki güneşli ve uygun hava koşulları, kayak keyfini daha da artırıyor.

Bu nedenle ziyaretçi rekoru kıran Erciyes, bu dönemde kayak yapmak isteyenler için en cazip adreslerden biri olmaya devam ediyor.Ayrıca 14 Mart'ta Tekir Kapı bölgesinde kar voleybolu etkinliği düzenlenecek; bu organizasyon da merkezin cazibesini artıracak.