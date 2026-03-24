Erciyes Dağı’nda 15 yılda yaklaşık 7 milyon fidan toprakla buluşturuldu. Türkiye’nin önemli kayak merkezlerinden biri olan İç Anadolu’nun zirvesi Erciyes Dağı’nda, 5 bin 750 hektarlık alana Kayseri Orman Bölge Müdürlüğü tarafından 2011 yılından bu yana yaklaşık 7 milyon fidan dikildi.

Kayseri Orman Bölge Müdürlüğü’nün 2011’de kurulmasıyla birlikte Erciyes’teki ağaçlandırma çalışmaları hız kazandı. Son 15 yılda bölgede detaylı saha çalışmaları yapılarak uygun alanlar ve türler belirlendi, ardından fidan dikimlerine geçildi.

Kayseri Orman İşletme Müdürü Yasin Biberci, Türkiye’nin göz bebeği Erciyes Dağı’nda ağaçlandırma çalışmalarının aralıksız sürdüğünü belirtti.

Kendilerinden önceki meslektaşlarının başlattığı çalışmaları devam ettirdiklerini ifade eden Biberci, “Burada tür seçimi yapmadan önce etüt proje ekibindeki orman mühendisi arkadaşlarımız tarafından topraklarda analiz yapılıyor. Bakısına, yüksekliğine göre bütün türleri seçiyoruz.” dedi.

Biberci, Erciyes’in yüksek bir bölge olduğunu ve bu nedenle zor, eğimli rakıma göre çalışma yürüttüklerini dile getirdi.

Dikim yapılacak bölge ve türleri önceden belirlediklerini anlatan Biberci, “Burada soğuğa dayanıklı türler seçiyoruz. Yüksek kısımlara soğuğa dayanıklı sarıçam ve huş, alt kısımlara geldikçe karaçam ve sedir dikiyoruz. Bunların yanı sıra badem, mahlep gibi türlerden de dikim yapıyoruz. Bunun da ekosisteme ve yaban hayatına faydası oluyor.” diye konuştu.

Biberci, Erciyes’i sadece kayak turizm merkezi olmasının ötesinde bir ekoturizm sahası haline getirmek istediklerini kaydetti.

“8 BİN FUTBOL SAHASI BÜYÜKLÜĞÜNDE BİR SAHADA ÇALIŞILDI”

Erciyes’te iklim şartları nedeniyle çalışma sürelerinin çok kısa olduğuna dikkat çeken Biberci, şöyle devam etti:

“Erciyes’teki vejetasyon süresi (Bir bitkinin tohumdan çıkıp gelişerek tekrar tohum verecek hale gelene kadar geçen süre) çok kısa. Burada kar erken geliyor, geç kalkıyor. Burada bizim hızlı reaksiyon göstermemiz lazım. Bunun için bütün gücümüzle buraya geliyoruz.

Öncesinde toprak işliyoruz. Bu gördüğünüz yerdeki terasları devasa makinelerle eş yükselti eğrilerine paralel olarak yapıyoruz. Yollarını açıyoruz. Buraya dikilen her fidan Orman Genel Müdürlüğünün fidanlıklarında tohumdan yetişiyor.

Buraya kasalarla getirip, tek tek dikilecek yerlere dağıtıyoruz. Yani çok büyük bir meşakkat, çok büyük bir alın teri var.

Erciyes’te 2011 yılından itibaren 5 bin 750 hektar alanda, yani 8 bin futbol sahası (bir futbol sahası 7 bin 140 metrekare) büyüklüğünde bir sahada çalışıldı. Toplamda Erciyes bölgesine 7 milyon fidan diktik. Bu fidanları diktikten sonra kaderine bırakmıyoruz.

3 veya 4 yıl bunların bakımlarını yapıyoruz. İklimden dolayı yananlar ve soğuktan kuruyanlar oluyor. Bunları devamlı tamamlıyoruz, elimizi çekmiyoruz. Buradaki hedefimiz, seyir yerleri, gezi parkları ve gezi parkurları oluşturmak.”

Biberci, vatandaşların ormanlık alanları kendi bahçeleri gibi sahiplenip korumaları gerektiğini sözlerine ekledi.