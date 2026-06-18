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Gelecek sezona şampiyonluk hedefiyle güçlü bir kadro kurmak isteyen Kayseri temsilcisi, hem iç transferde hem de dış transferde yoğun bir mesai harcıyor. Kulüp yönetimi, teknik heyetin raporu doğrultusunda ilk olarak takımın omurgasını oluşturan isimleri yuvada tuttu.

5 ÖNEMLİ İSİMLE "YOLA DEVAM" DENİLDİ

Mavi-siyahlı ekipte yeni sezonda da forma giymeye devam edecek isimler şunlar oldu:

Çağrı Yağız Yasak (Takım Kaptanı)

Fatih Yiğit Şanlıtürk

Utkan Gökçen

Mehmet Tosun

Artun Akçakın

KULÜPTEN RESMİ AÇIKLAMA: "HAYIRLI OLSUN"

İç transfer hamlelerinin ardından Erciyes 38 Futbol Spor Kulübü yönetiminden resmi bir açıklama paylaşıldı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Geçtiğimiz sezon kadromuza kattığımız Mehmet Tosun, Utkan Gökçen, Fatih Yiğit Şanlıtürk, Çağrı Yağız Yasak ve Artun Akçakın ile 2026/2027 futbol sezonunda da yola devam ediyoruz. Alınan bu kararın hem kulübümüze hem de değerli oyuncularımıza hayırlı olmasını diliyoruz."

İç transferde iskelet kadrosunu büyük ölçüde koruyan Erciyes 38 FK'nın, önümüzdeki günlerde dış transferde anlaştığı yeni isimleri de kamuoyuna duyurması bekleniyor.