Yeni futbol sezonunda iddialı bir kadro yapılanmasıyla şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen TFF 3. Lig ekiplerinden Erciyes 38 Futbol Kulübü, transfer piyasasında adından söz ettiren iki kritik hamleye birden imza attı. Defans hattını ve savunma alternatiflerini zenginleştirmeyi amaçlayan Kayseri ekibi, gelecek vadeden iki genç oyuncuyu renklerine bağlayarak kadrosundaki eksik bölgeleri doldurdu. Yönetimin yürüttüğü titiz transfer operasyonu, atılan resmi imzalarla birlikte kamuoyuna duyuruldu.

KARAGÜMRÜK'ÜN GENÇ STOPERİ KİRALANDI

Mavi-siyahlı ekip, savunmanın merkezini güçlendirmek adına rotasını İstanbul'a çevirdi. Erciyes 38 FK, Trendyol 1. Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük forması giyen 20 yaşındaki genç ve gelecek vadeden stoper Hakan Eren Atabey'i 2026-2027 futbol sezonunu kapsayacak şekilde 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı. Kulüpten transferin detaylarına ilişkin yapılan resmi açıklamada, "Kulübümüz, Karagümrük'ten 20 yaşındaki stoper oyuncusu Hakan Eren Atabey ile kiralık olarak anlaşma sağlamıştır. Transfer sürecinde destek ve katkılarından dolayı Fatih Karagümrük Kulübü Başkanı Sayın Süleyman Hurma'ya teşekkür ederiz. Futbolcumuza yeni sezonda şanlı formamız altında üstün başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

SAĞ BEKE 2 YILLIK TAKVİYE: KEMAL ÇETİNKAYA İMZALADI

Savunma hattındaki ikinci hamlesini sağ bek pozisyonuna yapan Erciyes 38 FK, son olarak Zonguldak Kömürspor forması giyen 21 yaşındaki genç savunmacı Kemal Çetinkaya ile el sıkıştı. Dinamik ve atletik yapısıyla dikkat çeken genç futbolcu ile yapılan görüşmelerin olumlu sonuçlanmasının ardından 2 yıllık resmi sözleşme imzalandı. Kulüp yönetimi, sağ kanat savunmasını sağlama alan bu transfere dair, "Son olarak Zonguldakspor'da oynayan 21 yaşındaki sağ bek Kemal Çetinkaya ile 2 senelik sözleşme imzalanmıştır. Yeni transferimizin camiamıza hayırlı olmasını diler, oyuncumuza şanlı formamız altında başarılar dileriz" açıklamasında bulundu. İki genç futbolcunun da kısa süre içerisinde takımla birlikte yeni sezon hazırlık kampına katılarak çalışmalara başlayacağı bildirildi.