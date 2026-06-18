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Yeni sezona iddialı bir kadroyla girmenin hesaplarını yapan Kayseri temsilcisi, savunma hattının en kritik bölgesi olan kaleyi kariyerinde önemli başarılar bulunan bir isme emanet etti. 2001 doğumlu ve 1.95 boyundaki dev eldiven Mertcan Dağlı, kendisini mavi-siyahlı renklere bağlayan sözleşmeye imzayı attı.

KARİYERİNDE İKİ ŞAMPİYONLUK VAR

Geçtiğimiz sezon Orduspor 1967 formasıyla 13 resmi müsabakada görev alan genç kaleci, fiziksel avantajının yanı sıra genç yaşına rağmen kazandığı şampiyonluk tecrübeleriyle de dikkat çekiyor. Mertcan Dağlı, daha önceki dönemlerde Batman Petrolspor ve Karaman FK kadrolarında yer alarak şampiyonluk sevinci yaşamıştı.

KULÜPTEN RESMİ AÇIKLAMA: "HOŞ GELDİN MERTCAN"

Erciyes 38 Futbol Spor Kulübü, yeni transferini sosyal medya hesaplarından yaptığı şu resmi açıklamayla duyurdu:

"Hoş Geldin Mertcan Dağlı. Kulübümüz, geçtiğimiz sezon Orduspor 1967'de görev yapan kaleci Mertcan Dağlı ile anlaşmıştır. 2001 doğumlu olan 1.95 boyundaki Mertcan, daha önce kariyerinde Batman Petrolspor ve Karaman FK'da şampiyonluk yaşadı. Futbolcumuza yeni sezonda şanlı formamız altında başarılar dileriz."