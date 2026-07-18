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Kaynak: AA

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Mardin 1969, yeni sezon öncesi kadrosunu tecrübeli bir isimle güçlendirdi.

Yeşil-kırmızılı ekip, kaleci Erce Kardeşler ile 1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezon Amed Sportif Faaliyetler forması giyen 32 yaşındaki file bekçisinin kadroya katıldığı belirtilirken, "Hoş geldin Erce Kardeşler" ifadelerine yer verildi.

TECRÜBELİ KALECİ YENİ ADRESİNDE

Futbola Bursaspor altyapısında başlayan Erce Kardeşler, kariyeri boyunca Trabzonspor ve Hatayspor gibi Süper Lig ekiplerinde de forma giyerek önemli tecrübeler edindi.

Deneyimli kaleci, yeni sezonda Mardin 1969'ın kalesini koruyarak takımın hedeflerine ulaşmasında önemli rol üstlenmeye çalışacak.