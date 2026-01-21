

Aksaray / Metin Kurt / Yeniçağ



Kamuoyunda son dönemde yaşanan bayrak tartışmaları sürerken, Ercan Gökçe’nin sosyal medya üzerinden yaptığı sert açıklama gündeme damga vurdu. Gökçe, paylaşımında devletin, güvenlik güçlerinin ve yöneticilerin bayrak hassasiyeti konusundaki tutumunu eleştirerek, “söylenemeyenleri dile getirdiğini” ifade eden ağır ifadeler kullandı.

Paylaşımında bayrağın yalnızca bir sembol değil, vatanın, egemenliğin ve millet onurunun somut ifadesi olduğunu vurgulayan Gökçe, “Bayrağın dalgalandığı toprak vatandır. Bayrağın olduğu yerde onu koruyan asker ve polis vardır” sözleriyle güvenlik güçlerinin asli görevine dikkat çekti. Bayrağa yönelik her türlü saldırının sıradan adli vakalar gibi ele alınmasını sert bir dille eleştiren Gökçe, bu tür olayların basit soruşturma ve açıklamalarla geçiştirilemeyeceğini savundu.

Gökçe, açıklamasında özellikle “inceleme başlatıldı, soruşturma derinleştiriliyor” şeklindeki resmi söylemlere tepki göstererek, bu ifadelerin kamu vicdanını tatmin etmediğini dile getirdi. Bayrağın yere indirilmesinin, yalnızca bir direğin boş kalması değil; milletin şeref ve namusuna yönelik bir saldırı olduğunu belirten Gökçe, yaşananların hafife alınmasını kabul edilemez olarak nitelendirdi.

Sözlerinin devamında geçmişte alınan bazı siyasi ve askeri kararları da eleştiren Gökçe, Süleyman Şah Türbesi’nin taşınmasına atıfta bulunarak, “Zamanında vatan toprağını terk ederseniz, gün gelir bayrağınızı dikecek toprak bulamazsınız” ifadelerini kullandı. Bu sözler, özellikle sosyal medyada geniş yankı uyandırdı ve farklı kesimlerden tartışmaları beraberinde getirdi.

Gökçe’nin açıklamasında en dikkat çeken bölümlerden biri ise, kendisini “vatansever” olarak tanımlayan ancak kriz anlarında net tavır koymadığını savunduğu kesimlere yönelik eleştiriler oldu. Sosyal medyada yapılan sembolik paylaşımların samimiyetsiz olduğunu ileri süren Gökçe, “Sahte vatanseverlikten bıktık” diyerek, tepki göstermenin ötesinde fiilî ve kararlı duruş sergilenmesi gerektiğini ifade etti.

Açıklamasının sonunda ise sert üslubunu daha da artıran Gökçe, “Hesap günü yakın. Türk milleti bu hesabı elbet soracaktır” sözleriyle mesajını tamamladı. Bu ifadeler, destekleyenler tarafından “milletin hissiyatına tercüman olmak” şeklinde değerlendirilirken, eleştiren kesimler tarafından ise üslup ve dil açısından tartışmaya açıldı.

Ercan Gökçe’nin paylaşımı, kısa sürede binlerce etkileşim alırken, bayrak, vatan ve devlet refleksi konularında süregelen toplumsal hassasiyetleri bir kez daha gündemin merkezine taşıdı. Tartışmaların önümüzdeki günlerde de devam etmesi bekleniyor.