Irak’ın Erbil kentine bağlı Köysancak ilçesinde bulunan İran Kürdistan Demokrat Partisi’nin (İKDP) Azadi kampına füze ve kamikaze insansız hava araçlarıyla saldırı düzenlendiği bildirildi.

Erbil merkezli Rudaw televizyonunun güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberine göre saldırı, bir dizi füze ve İHA kullanılarak gerçekleştirildi.

BİRDEN FAZLA MÜHİMMAT KULLANILDI

Yerel saatle 15.30 sıralarında düzenlendiği belirtilen saldırıda 4 füze ve 2 kamikaze İHA’nın kullanıldığı aktarıldı.

Daha önce ailelerin de kaldığı belirtilen kampta saldırının ardından can ya da mal kaybına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

AYNI KAMPA İKİNCİ SALDIRI

Azadi kampının dün akşam saatlerinde de benzer bir saldırının hedefi olduğu bildirildi. Önceki saldırıda kampta hasar meydana geldiği ifade edilmişti. Olayla ilgili yetkililerden henüz ayrıntılı açıklama yapılmadı.