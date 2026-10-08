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Kaynak: Haber Merkezi

Aksaray / Metin Kurt / Yeniçağ



Minik öğrencilere yaya geçişinden emniyet kemerine, okul servislerinde güvenli yolculuktan trafik kurallarına kadar önemli bilgiler aktarıldı.

Aksaray’ın Gülağaç ilçesinde, öğrencilerin trafik konusunda bilinçlendirilmesi amacıyla eğitim programı düzenlendi. Gülağaç İlçe Emniyet Amirliği tarafından gerçekleştirilen eğitimde yaklaşık 100 ilkokul öğrencisine trafik güvenliği konusunda temel bilgiler verildi.

Gülağaç Ortaokulu Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen programda, çocukların günlük yaşamlarında karşılaşabilecekleri trafik risklerine karşı daha bilinçli ve dikkatli olmaları hedeflendi.

Öğrencilere Trafikte Güvenli Davranışlar Anlatıldı

Eğitim kapsamında öğrencilere özellikle karşıdan karşıya geçiş kuralları, emniyet kemeri kullanımının önemi ve okul servislerinde güvenli yolculuk konularında bilgiler aktarıldı.

Çocukların trafik ortamında yalnızca yaya olarak değil, araç içerisinde yolcu olarak da uymaları gereken kurallar üzerinde duruldu. Özellikle karşıdan karşıya geçerken dikkat edilmesi gereken hususlar anlatılarak, trafik içerisinde güvenli davranış alışkanlığının küçük yaşlarda kazandırılmasının önemine dikkat çekildi.

Emniyet kemerinin yalnızca sürücüler için değil, araç içerisindeki tüm yolcular açısından hayati önem taşıdığı vurgulanırken, öğrencilerin araç yolculuklarında kemer takma alışkanlığı edinmelerinin gerekliliği anlatıldı.

OKUL SERVİSLERİNDE GÜVENLİ YOLCULUK VURGUSU

Programın önemli başlıklarından biri de okul servislerinde güvenli yolculuk oldu.

Öğrencilere servis araçlarına binerken ve inerken dikkat edilmesi gereken kurallar aktarılırken, seyahat sırasında araç içerisinde güvenli şekilde oturmaları ve sürücünün dikkatini dağıtabilecek davranışlardan kaçınmaları gerektiği konusunda bilgilendirme yapıldı.

Trafik güvenliğinin yalnızca sürücülerin sorumluluğunda olmadığı, yayaların ve yolcuların da kurallara uymasının güvenli ulaşım açısından büyük önem taşıdığı anlatıldı.

AMAÇ, ÇOCUKLARDA TRAFİK BİLİNCİNİ KÜÇÜK YAŞTA OLUŞTURMAK

Yaklaşık 100 öğrencinin katıldığı eğitimle, çocukların trafik kurallarını yalnızca teorik olarak öğrenmeleri değil, günlük yaşamlarında bu kuralları uygulamaları konusunda farkındalık kazanmaları amaçlandı.

Çocukların trafik güvenliği konusunda bilinçlendirilmesinin, olası kazaların önlenmesi ve güvenli davranış alışkanlıklarının erken yaşta geliştirilmesi açısından önemli olduğu değerlendiriliyor.

EMNİYETTEN EĞİTİM MESAJI

Gülağaç İlçe Emniyet Amirliği tarafından gerçekleştirilen trafik güvenliği eğitimlerinin, çocukların güvenliğini önceleyen çalışmalar kapsamında sürdürüleceği belirtildi.

Aksaray Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan paylaşımda da çocukların güvenliği için eğitim faaliyetlerine aralıksız devam edileceği vurgulandı.

Trafik güvenliği konusunda verilen bu tür eğitimlerle, çocukların hem kendilerinin hem de çevrelerindeki diğer bireylerin güvenliğine katkı sağlayacak bilinçli davranışlar geliştirmeleri hedefleniyor.

Yetkililer, trafik kurallarına uyma alışkanlığının küçük yaşlarda kazandırılmasının, daha güvenli bir trafik kültürünün oluşmasına önemli katkı sunduğuna dikkat çekiyor.