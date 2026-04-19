Fatih Erbakan, Antalya Diplomasi Forumu’nda ABD’nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack tarafından yapılan açıklamalara sert sözlerle yüklendi. Erbakan, Barrack’ın ifadelerinin küresel güçlerin bölge üzerindeki planlarının açık bir itirafı olduğunu savundu.

Erbakan açıklamasında, “Barrack’ın ifadeleri emperyalist bir haddi aşmadır. Bu hadsiz elçinin en vahim iddiası; Türkiye ile katil İsrail arasındaki gerilimin sadece söylemden ibaret olduğu cümlesidir” dedi.

Türkiye ile İsrail arasında ittifak imasında bulunulmasının kabul edilemez olduğunu belirten Erbakan, bunun hem iç hem dış politikaya müdahale anlamı taşıdığını ifade etti.

“TÜRKİYE MAZLUMLARIN UMUDUDUR”

Erbakan, Türkiye’nin İslam coğrafyasındaki mazlum halklar için umut olduğunu vurgulayarak, “Türkiye-İsrail ittifakı, ne gelmişinizin ne de geçmişinizin göremeyeceği bir hayal ürünüdür” ifadelerini kullandı.

İktidara da çağrıda bulunan Erbakan, Türkiye’de düzenlenen forumda ülkenin egemenliğini ve milletin onurunu hedef alan açıklamalara karşı neden sessiz kalındığını sordu.

“DIŞİŞLERİ’NE ÇAĞRILMALI”

Erbakan, “Bu küstahlık karşısında ABD Büyükelçisi derhal Dışişleri’ne çağrılmalı ve kendisine nota verilmelidir” dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile Dışişleri Bakanlığı’ndan konuyla ilgili acil açıklama beklediklerini belirten Erbakan, Milli Görüş çizgisinin bölgeyi dizayn etmeye çalışan anlayışlara karşı durmaya devam edeceğini söyledi.