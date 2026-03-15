Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Almanya’nın Köln kentinde düzenlenen iftar programında partililer ve sivil toplum temsilcileriyle bir araya geldi.

Partiden yapılan açıklamaya göre Erbakan, Avrupa temasları kapsamında Köln’de çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi. Bu kapsamda İslam Toplumu Milli Görüş (IGMG) teşkilatını ve Avrupa Türk-İslam Kültür Dernekleri Birliği’nin genel merkezlerini ziyaret etti.

Ziyaretlerin ardından Yeniden Refah Partisi Avrupa teşkilatı tarafından düzenlenen iftar programına katılan Erbakan, burada yaptığı konuşmada Milli Görüş hareketinin önemine değindi.

Merhum Necmettin Erbakan’ın Avrupa’daki Milli Görüş teşkilatlarının kurulmasında önemli rol oynadığını hatırlatan Fatih Erbakan, bu davanın bugün de kararlılıkla sürdürüldüğünü ifade etti.

Türkiye’nin kalkınmasının üretim, teknoloji ve sanayi yatırımlarıyla mümkün olacağını belirten Erbakan, Milli Görüş’ün yalnızca ekonomik bir model değil, aynı zamanda ahlak ve maneviyat temelli bir medeniyet anlayışını temsil ettiğini vurguladı.

Konuşmasında İslam ülkeleri arasındaki işbirliğinin önemine de değinen Erbakan, Necmettin Erbakan’ın öncülüğünde kurulan D-8 oluşumunun bu hedef doğrultusunda önemli bir adım olduğunu söyledi.

Programda ayrıca Güç Birliği Partisi’nden Yeniden Refah Partisi’ne katılan 10 kişiye, Fatih Erbakan tarafından parti rozetleri takıldı.