Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 2026 yılı için açıkladığı fitre tutarına ilişkin sosyal medya hesabından videolu bir değerlendirme yaptı. Erbakan, ekonomik koşullar nedeniyle Ramazan ayının milyonlarca vatandaş için geçim mücadelesine dönüştüğünü öne sürdü.

Fitre bedelinin 240 lira olarak belirlenmesini örnek gösteren Erbakan, dört kişilik bir ailenin günlük iftar maliyetinin kişi başı hesapla 960 liraya ulaştığını, sahurla birlikte bu rakamın günlük 1920 liraya çıktığını ifade etti. Bu hesapla bir aylık iftar ve sahur giderinin 57 bin 600 lirayı bulduğunu dile getiren Erbakan, söz konusu tutara kira, faturalar, ulaşım ve diğer temel ihtiyaçların dahil olmadığını söyledi.

Ekonomi politikalarını eleştiren Erbakan, toplumun geniş kesimlerinin yardıma ihtiyaç duyar hale geldiğini savunarak, “Türkiye’nin yarısını zekata muhtaç hale getirdiniz” ifadelerini kullandı. Erbakan ayrıca dar gelirli vatandaşların yaşam koşullarına dikkat çekerek Ramazan ayında sofraların bereketlenmesi gerektiğini belirtti.

Partisinin ekonomik yaklaşımına da değinen Erbakan, toplumun tüm kesimlerinin refahının artırılacağını savundu.