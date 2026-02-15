Ekonomik kriz, maaş azlığı neredeyse hemen her gün art arda gelen zamlar vatandaşları isyan etitrmeye devam ediyor. YRP Başkanı Fatih Erbakan, Yeniden Refah Partisi’nin Bozüyük 3. Olağan İlçe Kongresi’nde önemli açıklamalar yaptı.

Açlık sınırının 31 bin 224 lira olduğunu ifade eden Erbakan, yoksulluk sınırının 101 bin 706 lira olduğunu hatırlattı. "Ramazan geliyor, hurmanın kilosu bin lira." diyen Erbakan "Neden bu mübarek ramazan ayında bir Medine hurması Sayın Cumhurbaşkanının da tavsiye ettiği gibi alıp yiyemesin?" diye sordu.

'KURUYEMİŞ, HURMA FİYATINDAN BAHSEDİYORUZ'

Bir kiloda 25 tane hurma olduğunu belirten Erbakan, hurmanın tanesinin 40 lira olduğuna dikkat çekti. Fındığın kilosunun 1600 lira, Siirt fıstığının kilosunun 1400 lira, Antep fıstığının kilosu 1850 lira olduğunu anımsatan Erbakan'ın "Emekli maaşının 20 bin lira olduğu bir ülkede kuruyemiş fiyatından ve hurma fiyatından bahsediyoruz. Pastırmanın kilosu 2 bin liraya dayanmış. 20 bin lira emekli maaşı 28 bin lira asgari ücret veriyorsunuz, ev kiraları en ucuz yerde 25 bin liraya çıkmış. Hadi diyelim evin kirası olmasa bile işte fındık fıstık, pastırma fiyatını, hurma fiyatını söyledim. Şu mübarek Ramazan ayında bu insanlar nasıl yaşayacak?” değerlendirmesi dikkat çekti.

'UYDURMA BAHANELERLE HALKI KANDIRMAYA ÇALIŞIYORLAR'

“Türkiye'de halkın yüzde 80’ni yoksul, yüzde 45’i aç” diyen Erbakan “Uydurma bahane ile vatandaşı kandırmaya kalkıyor” ifadelerini kullandı.

Hükümetin ekonomi politikalarını da eleştiren Erbakan, gıda enflasyonunu indiremediklerine dikkat çekerek "Kaç sene oldu Mehmet Şimşek geleli? Şimdi de bahane olarak, vatandaş altın alıyormuş da ramazan geliyormuş da bir sürü uydurma bahane ile vatandaşı kandırmaya kalkıyor." dedi.