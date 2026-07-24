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Kaynak: Haber Merkezi

Tokat / Bayram Kale / Yeniçağ



Tokat’ın Erbaa ilçesinde 1 Temmuz 2025 tarihinde Ziya Gökalp Mahallesi Tepeşehir bölgesinde meydana gelen ve Süleyman Maden’in hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin davada karar çıktı. Erbaa Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen son duruşmada mahkeme heyeti, sanık Seçkin Karataş’ı kasten öldürme suçundan 18 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Kararın açıklanmasının ardından adliye önünde toplanan Maden ailesi ve yakınları, verilen cezaya ve beraat kararlarına tepki gösterdi. Aile fertleri, “Adalet yok” sloganları atarak mahkeme kararını protesto etti. Zaman zaman duygusal anların yaşandığı protestoda aile, kararın vicdanlarını yaraladığını belirterek üst mahkemeye başvuracaklarını ifade etti.

Davada, olayla bağlantılı olarak yargılanan Kart Osman Köyü Muhtarı ile birlikte diğer sanıklar hakkında ise delil durumu değerlendirilerek beraat kararı verildi.

Kararla birlikte yaklaşık bir yıldır devam eden yargılama süreci sona ererken, mahkemenin gerekçeli kararını ilerleyen günlerde açıklaması bekleniyor. Olay, Erbaa’da uzun süre kamuoyunun gündeminde yer almış, ilk duruşmada Seçkin Karataş’ın tutukluluk halinin devamına karar verilmişti.