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Kaynak: Haber Merkezi

Tokat / Bayram Kale / Yeniçağ



Tokat’ın Erbaa ilçesinde motosikletin çarptığı yaya, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Kaza, 23 Haziran 2026 tarihinde saat 18.00 sıralarında Erbaa ilçesi Gazi Bulvarı üzerindeki kavşakta meydana geldi. İddiaya göre, yolun karşısına geçmeye çalışan Dürdane Yıldız’a, 60 K* 06* plakalı motosikleti kullanan sağlık meslek lisesi öğrencisi K.B. çarptı.

Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Dürdane Yıldız, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde 4 gün tedavi gören Yıldız, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre Dürdane Yıldız’ın kazada beyin kanaması geçirdiği, ayrıca kaburgalarında, kolunda, bacağında ve elmacık kemiğinde kırıklar oluştuğu öğrenildi.

Hayatını kaybeden Dürdane Yıldız’ın yakınları, motosiklet sürücüsünün daha önce de trafik kazalarına karıştığını iddia ederek olayla ilgili adli sürecin titizlikle yürütülmesini istedi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.