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Kaynak: Haber Merkezi

Tokat / Bayram Kale / Yeniçağ



Tokat’ın Erbaa ilçesinde şehirler arası yolcu otobüsünde seyahat eden şüphelinin üzerinde ve çantasında yapılan aramada 40 gram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Erbaa İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, D-100 kara yolu Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı üzerinde gerçekleştirdikleri yol uygulaması sırasında şehirler arası yolcu otobüsünü durdurdu.

Otobüste seyahat eden E.O. isimli şahıstan şüphelenen ekipler, şahsın üzerinde ve çantasında arama yaptı. Yapılan aramada 40 gram eroin maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan E.O., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Uyuşturucu madde temin etme ve satma suçlamasıyla mahkemeye çıkarılan şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.