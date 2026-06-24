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Tokat / Bayram Kale / Yeniçağ

Tokat’ın Erbaa ilçesinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen trafik uygulamalarında çeşitli ihlallerden sürücülere 582 bin lira ceza yazıldı.



Edinilen bilgilere göre, Cumhuriyet Mahallesi Erek Caddesi üzerinde gece yapılan uygulamada T.M. isimli şahsın kullandığı motosiklet durduruldu. Yapılan kontrollerde motosikletin plakasız olduğu, şase ve motor numaralarında kazıntı bulunduğu, abartı egzoz kullandığı ve sürücünün yetersiz sürücü belgesi ile araç kullandığı tespit edildi. T.M. isimli şahsa Karayolları Trafik Kanunu’nun ilgili maddeleri kapsamında 74 bin TL idari para cezası uygulanırken, motosiklet detaylı inceleme yapılmak üzere trafik ekiplerince muhafaza altına alındı.

Öte yandan Erbaa genelinde gün boyunca gerçekleştirilen trafik uygulamalarında 115 araç incelendi. 4 araç trafikten men edilirken 6 araç sürücüsüne ise çeşitli ihlaller nedeniyle toplam 582 bin TL idari para cezası kesildi.